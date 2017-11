El Campello celebrará el XXII Concurso de Belenes Municipal

La Concejalía de Participación Ciudadana, de la que es edil la socialista María Jiménez, ha organizado el XXII Concurso de Belenes Municipal.

Para el concurso se han creado 4 categorías. La Categoría A (Grupo A) contempla los Nacimientos construidos en domicilios familiares, la Categoría B (Grupo B) es para los Nacimientos construidos en Entidades, Asociaciones y Parroquias, la Categoría C (Grupo C) es para los Nacimientos construidos en Colegios y Centros de Enseñanza y la Categoría D (Grupo D) es para los Nacimientos construidos en Comercios. Las Categorías A y B están dotadas con un premio consistente en sendas cestas de Navidad valoradas en 100€, a la Categoría C le corresponde un premio valorado en 100€ de Material Escolar y la Categoría D está premiada con un Centro Floral navideño valorado en 100€. Se ha creado también un Premio Reconocimiento Especial que consiste en una Cesta de Navidad valorada en 100€.

Las visitas del jurado a los diferentes hogares, comercios, colegios, parroquias o sedes de asociaciones se efectuarán entre los días 12 y 15 de diciembre, ambos inclusive. Se establecerá previamente una cita con cada uno de los concursantes.

Las inscripciones se deben entregar, correctamente cumplimentadas, en el Ayuntamiento, de 09:00 a 14:00, o en la Casa de Cultura, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El Plazo de Inscripción finaliza el 12 de diciembre.