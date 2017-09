El Ayuntamiento El Campello comienza una labor de prevención de conductas adictivas a través de una UPCCA

El Ayuntamiento de El Campello, desde su concejalía de Servicios Sociales, que gestiona la edil Adriana Paredes cuenta con una Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, cuya sede se encuentra en el Centro Social El Barranquet de El Campello. Se trata de un servicio que valida la Conselleria de Sanidad para que los municipios de más de 20.000 habitantes desarrollen una actividad en materia de prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas en su propio ámbito municipal.

× Ampliar El técnico de la UPCCA durante una campaña de prevención El técnico de la UPCCA durante una campaña de prevención

Esta unidad se encarga de poner en marcha programas preventivos para evitar o disminuir el uso de drogas y también para promover hábitos saludables entre la población.

El campo de la unida es amplio ya que dentro de las conductas adictivas también se encuentra la adicción al juego, además de a las drogas legales o ilegales, o incluso la adicción al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.

En cualquier caso, la función de la UPCCA es preventiva dado que la rehabilitación se trataría en otros servicios más especializados a donde se derivarían los casos puntuales detectados por la unidad.

No obstante cualquier campellero que esté sufriendo un episodio de adicción o tenga conocimiento de que en su entorno, un familiar o amigo lo padece puede acudir a la UPCCA y allí podrán asesorarle sobre los recursos que se disponen y derechos para poder tratar esa enfermedad, la dependencia, y en caso de que no se llegue a ese caso de dependencia, como un inicio de consumo, o un abuso pero no una dependencia, o, incluso, una situación en donde no haya consumo pero sí factores de riesgo que se están detectando y que puedan llevar a ello, en todas estas situaciones podemos abordar una intervención para poder ayudar a esta persona y a su familia.

Ámbito de actuación

La UPCCA enfoca su trabajo, sobre todo en el colectivo de la juventud, aunque su competencia aborda a toda la población. El motivo es que los jóvenes, normativamente se establece como un grupo específico de riesgo. En este sentido la UPCCA trabajará en distintos ámbitos. Por un lado el más personal-familiar en el que se atenderá de forma concreta sobre aquellos casos que o bien han llegado por ellos mismos o bien por derivación de los centros escolares o servicios sociales .

Pero además van a trabajar con programas específicos para escolares en los centros educativos donde además de abordar los peligros del consumo de drogas, tanto legales como ilegales, también se va a trabajar los buenos hábitos para la salud. Hay que pensar que la prevención es un trabajo que debe realizarse desde que los niños tienen conciencia del mundo que les rodea porque los hábitos de salud si se trabajan desde pequeños van a ser un factor protector muy importante para poder evitar que el inicio de consumo, que suele ser entre los 12 y 13 años alcohol y tabaco, pueda alargarse un poco más de manera que el joven cuando llegue a esa edad ya tenga un criterio formado para decidir si eso le perjudica.

Por otro lado, la UPCCA también realizará un trabajo de prevención en el ámbito comunitario, para toda la población. Y, lo hará sobre todo en momentos concretos donde se realiza un consumo masivo de alcohol como botellones, Fiestas Patronales, Fiestas de Verano etc…

Plan municipal de drogodependencia

Además desde la UPCCA se está desarrollando el plan municipal de drogodependencia que afecta de forma transversal a todas las áreas del Ayuntamiento que están en contacto directo con los grupos con los que trabaja, juventud, cultura, deporte, policía local etc… Todos ellos tienen algo que decir y que tienen que coordinar sus actividades a conseguir los objetivos de ese plan que son disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores protectores para evitar que haya un consumo y sobre todo, como objetivo principal es crear una estructura de coordinación entre todas las instituciones y áreas para decidir cómo se va a trabajar en la prevención de las drogodependencias en el municipio de El Campello.

Curso de Prevención Familiar de Consumo de Drogas entre hijas e hijos. "Aprender a Comunicar"

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas ha organizado el Curso para padres y madres, tutores y acogedores de El Campello en el marco de La Escuela de Padres de la UPCCA que se denomina "Aprender a Comunicar" y que como su propio nombre indica, busca promover destrezas y capacidades orientadas a mejorar la comunicación con los hijos para mejorar los factores protectores de la familia frente a las drogas. El curso será totalmente gratuito (Materiales incluidos: cuaderno del alumno).

El curso está siendo impartido por un psicólogo especialista en intervención con familias con factores de riesgo relacionados con el desarrollo de conductas adictivas. Se compone de ocho sesiones que se realizarán a razón de una por semana los Jueves, en el Centro Social El Barranquet de 18:30 a 20:30 horas. Desde el 14 de Septiembre hasta el 9 de Noviembre de 2017.

Los objetivos del curso pasan por aprender a reconocer y reconducir problemas comunes en los procesos comunicativos entre hijas o hijos y madres o padres, fomentar una comunicación operativa en la vida familiar, aprender a evaluar y afrontar los momentos críticos de nuestras hijas e hijos, mejorar la calidad de las relaciones familiares, fortalecer la vinculación afectivo-emocional familiar y fomentar el modelado saludable de nuestros hijos.