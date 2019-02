Cynthia Alavés, primera candidata de la comarca en conseguir los avales para concurrir a las primarias abiertas de Compromís

Cynthia Alavés, ha sido la primera candidata de l’Alacantí en conseguir los avales necesarios para concurrir a las primarias abiertas de Compromís por la circunscripción de Alicante, así mismo también lo consiguió la Alicantina Eloisa Sarrió.

Sobre la 1 de la madrugada la edil de El Campello, ya había recogido los avales necesarios para formalizar su candidatura. “Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros el apoyo que me están dando desde que anuncié mi intención de concurrir en este proceso, me he sentido muy respaldada tanto por mi colectivo como por el resto de la comarca y de la provincia. Agradezco este voto de confianza y lo hago desde la responsabilidad y el compromiso de trabajar para que tanto el Alacantí como el resto de la provincia de Alicante, tengan una representación cada vez mayor en Les Corts Valencianes”

El proceso para participar empezó el sábado a las 14h, en la Trobada de Compromís cuando a las 12h se hizo la aprobación final del reglamento y la convocatoria de las primarias y ya se podían presentar los candidatos, no ha sido hasta hoy miércoles a las doce y un minuto, cuando se ha abierto el plazo para alcanzar los avales necesarios para oficializar la candidatura.

“Estas son unas primarias abiertas a la ciudadanía y animo a todas las personas que quieran, a que participen y formen parte de la elección de la lista de las personas que queremos que nos representen en Les Corts”.