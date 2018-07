Comienza una restauración del trono de la Virgen del Carmen sin el consentimiento de sus legítimos propietarios

× Ampliar Imagen del trono de la Virgen del Carmen durante la procesión del año pasado

Una vecina del municipio de El Campello, por propia iniciativa ha emprendido la labor de restaurar el trono con el que procesiona la imagen de la Virgen del Carmen. No obstante, fuentes municipales explican que la restauración es innecesaria ya que el trono estaba en buen estado y tan solo requería de algún ajuste en la instalación eléctrica que podría haber hecho el personal de mantenimiento a coste cero. Además explican que, en cualquier caso, ese trabajo debería realizarlo la Comisión de Fiestas, que son sus legítimos propietarios.

Desde la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares”, que este año organizarán los actos religiosos durante las Fiestas, no ven mal la iniciativa pero no aciertan a entender la formas en que se han llevado a cabo ya que esta vecina no les informó de sus intenciones. “Ella se dirigió a nosotros después de llevarse las andas, posiblemente desconocedora de quién son los verdaderos dueños. No nos parece mal que se le hagan mejoras a la Virgen de nuestra propiedad, que tampoco tenía tantos problemas, quizás algún reajuste eléctrico, pero los modales y las pocas y tardías explicaciones no nos han gustado”, explican desde la comisión.

De hecho, en un principio la idea era cambiar totalmente la imagen del trono, pintarlo de azul y blanco y adornarlo con motivos marineros y así se lo transmitió al Párroco cuando ella misma acudió a la Ermita para llevárselo, pero éste no vio con buenos ojos estos cambios.

También afirmó que quería realizar la restauración costeándolo ella misma por devoción a la Virgen pero ha emprendido una campaña en busca de colaboradores a través de facebook y colgando carteles por el municipio.

También en facebook arremete contra el equipo de gobierno haciéndoles responsables del estado de las andas cuando es la comisión de Fiestas la que adquirió la imagen y el trono en el año 1981 y realizó una restauración de las andas en el año 2001 con varales más largos, para ocho personas, nuevos candelabros, nueva instalación eléctrica y se barnizó todo el trono. “Que no haya malos entendidos ni se apropie nadie de la imagen. La Virgen ha permanecido todos estos años depositada en la ermita ya que a la comisión de fiestas siempre se le ha negado un local propio para alojar su sede y en su momento el cura accedió a que la Virgen estuviese en el coro de la ermita, toda desmontada y tapada de año en año.”, explicaron desde la asociación.

Recientemente en su página de facebook esta vecina explica los trabajos que ya se están realizando en el trono, “mi objetivo es pintarlas, cambiar el cableado, pintar los barales, cambiar las luces actuales por leds de bajo consumo y poder cambiar una betería grande por