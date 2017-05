Coca Cola Music Experience no se celebrará en El Campello

A día de hoy, el Festival Coca-Cola Music Experience On The Beach no volverá este verano a la Playa de Carrerlamar del Campello.

Así lo explicó en el pasado pleno municipal celebrado el pasado jueves 27 de abril el alcalde Benjamín Soler al ser preguntado por la concejal del Partido Popular Marisa Navarro.

Soler afirmó que tras una reunión mantenida semanas atrás con la empresa promotora le hicieron entender que no volvería a El Campello por no aceptar un cambio de relación del Ayuntamiento en el preconvenio firmando un año antes de que el cuatripartito entrara a gobernar en el municipio.

El alcalde explicó que tras la celebración del último festival, el Ayuntamiento recibió una sanción y una inspección de Costas porque la promotora no cumplió el proyecto técnico que ellos mismos habían redactado y presentado a Conselleria. El Ayuntamiento comunicó a Costas que este era un evento de importancia por el municipio no solo por el renombre sino por que gracias a él se beneficiaba el comercio y la hostelería del municipio consiguiendo reducir la sanción.

Ademásse mantuvo una reunión con la promotora para hacerles entender su predisposición de mantener un evento de estas caractíristicas el cual tiene una extraordinaria repercusión económica y promocional pero también la necesidad de cambiar del preconvenio que existía la relación del Ayuntamiento con el evento. “No podemos ser promotores de un evento en el que no tenemos ningún tipo de control, aunque después los responsables del mismo sí somos nosotros, porque, de hecho, ha sido el Ayuntamiento el que ha pagado la multa por incumplimiento de un proyecto técnico que presentaron ellos como promotores”, explicó el primer edil en el pasado pleno municipal.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento incluso les propuso realizar una aportación económica para mantener el concierto en el municipio, “dado el interés que tenemos en que se celebre aquí era algo que podíamos asumir”. No obstante los promotores “se cerraron en banda” y no sólo exigieron esta aportación económica sino también firmar el convenio en los mismos términos en que se hizo la primera vez.

“No sé porque razón la promotora ha querido tener el mismo tipo de convenio que tenía antes más el contrato de patrocinio, la aportación económica. Ellos se han cerrado en banda y parece que este año van a cambiar de ubicación por esta razón”, afirmó el alcalde.

La edil popular Marisa Navarro al conocer la noticia apeló a la “voluntad política” para mantener un evento de estas características a lo que el alcalde contestó que además de la voluntad también tiene que existir “responsabilidad”.