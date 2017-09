Circarte 2017 pasó con gran éxito por El Campello

El Festival de Circo Contemporáneo Circarte celebra su octava edición del 15 al 27 de septiembre 2017 y arrancó el pasado fin de semana en el municipio de El Campello. El viernes 15 de septiembre en El Campello comenzaron los espectáculos con la Batukada Marakata. A continuación se pudo disfrutar del espectáculo Seu-te! de la compañía Acrobacia Mínima en el Ágora de la Casa de Cultura y más tarde de la compañía La Trócola Circ que realizó Emportats en el Auditorio Pedro Vaello.

El sábado 16 de septiembre la compañía Fekat Circus Etipopía representó The Rise of the Full Moon, un espectáculo lleno de ritmo y riesgo en el Ágora. A continuación en el Auditorio Pedro Vaello, la compañía Don Davel nos propuso un homenaje a la memoria con el espectáculo Le Fumiste. Y a las 22.00 cerró el progrma Mecha Show You de la compañía Jimena Cavalletti en el Ágora.

Para Pere Lluis Gomis, la participación de El Campello como uno de los principales impulsores de Circarte, demuestra el total compromiso del municipio con las artes escénicas, en este caso con una apuesta que pretende trascender la tradicional puesta en escena del circo con una apuesta innovadora que acerca nuevas tendencias internacionales de las artes escénicas acercándolas al público y apostando por una industria cultural emergente. Así el año próximo seguiremos apoyando a este festival.