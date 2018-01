Benjamí Soler, Alcalde de El Campello: “En el 2018 sí que podemos afirmar que culminará el proyecto de la piscina”

El año 2017 ha sido el año de grandes reformas en los centros educativos, las cuales continuarán en este ejercicio, reconocimientos en el área de Turismo y un año clave para declarar el “Desembarcament" como acto de interés Turístico autonómico. El alcalde de El Campello anunció que en 2018 además de notarse aún más la reducción del IBI, que viene de años anteriores, será el año en el que se ponga en marcha la Piscina Municipal.

La Illeta: ¿Qué balance realizarías de la gestión realizada durante el ejercicio de 2017?

Benjamí Soler: Creo que el balance de 2017 ha sido muy positivo ya que hemos realizado muchas actuaciones para mejorar todas las infraestructuras del pueblo, pero sobre todo hemos actuado en los centros educativos. Los colegios de El Campello, llevaban mucho tiempo sin recibir ninguna inversión importante y teniendo en cuenta su antigüedad era de vital importancia realizar actuaciones de calado.

Por eso nuestra intención en este 2018 es utilizar el decreto del Consell “Edificant” para continuar adecuando todas las infraestructuras educativas de El Campello.

Entre las obras más importantes dentro de este decreto cabría destacar la construcción del quinto colegio y la ampliación del IES Enric Valor que es de vital importancia ya que nos daría la oportunidad de optar a algún ciclo formativo. Estos son proyectos que hemos incluido en el plan “Edificant” pero que se van a desarrollar con total seguridad puesto que ya tienen el visto bueno por parte de la Conselleria de Educación

El año 2017 también ha sido positivo ya que en el área de Turismo El Campello ha recibido reconocimientos por su trabajo en la promoción de turismo familiar e inclusivo. Creo que estos reconocimientos focalizan los retos marcados por este equipo de gobierno que parten por tener una ciudad atractiva y amable en la que se pueda vivir y convivir en ella y que sepa recibir al turismo que en definitiva es nuestro principal motor económico.

También en el área de Fiestas 2017 fue un año crucial en nuestro trabajo para declarar el “Desembarcament” como acto de interés Turístico autonómico. Se trata de uno de los actos más importantes de nuestras fiestas, pero también, a nivel provincial, este acto no tiene nada que envidiar a los de otras poblaciones. Con el nivel de inversión que tiene le sacamos el máximo rendimiento posible ya que si lo comparamos a nivel económico con el de la Vila no tiene ni punto de comparación pero a nivel de vistosidad, yo creo que sí.

L.I.: ¿Continuarán los vecinos notando la disminución en el recibo del IBI en este 2018?

B.S.: Sí, la Bajada del IBI ha sido progresiva durante esta legislatura. Para este año 2018 la bajada se va a notar aún más ya que el año pasado terminaba la adecuación del índice catastral y por la adhesión de los valores reductores de catastro. No obstante, me gustaría aclarar que esta bajada del IBI supondrá una merma de los impuestos, teniendo también en cuenta las plusvalías, y por lo tanto una disminución de los ingresos, lo que nos ha hecho estudiar al máximo, el volumen de ingresos que nos afectarán en gran manera los presupuestos del Ayuntamiento.

Siempre hemos denunciado que el valor del IBI estaba desfasado comparado con los que se pagaban en poblaciones vecinas. Pero también hay que tener en cuenta que los impuestos se generan para prestar servicios y estos no se pueden ver mermado por una disminución de los ingresos por eso ahora es un reto para el ayuntamiento poder ofrecer los mismos servicios o más con menos ingresos de los impuestos directos.

L.I.: ¿Será este el año que El Campello apruebe el presupuesto municipal?

B.S.: Estamos ultimando para este 2018 unos presupuestos equilibrados tanto en ingresos como en gastos para no tener demasiado desgaste sobre todo en gasto corriente. No obstante, somos conscientes que el capítulo 1, gastos de personal, va a haber un aumento considerable teniendo en cuenta que tenemos el presupuesto prorrogado desde el año 2014, por lo que ahora, aunque no haya aumentado la plantilla habrá un aumento considerable a nivel contable.

Estos presupuestos, como ya ha comentado en otras ocasiones el concejal de Hacienda, serán funcionales ya que nos reducen la capacidad de partidas al tener la obligación de ajustar al máximo los ingresos a los máximos por la Ley de estabilidad presupuestaria.

La aprobación de las cuentas debe realizarse en el primer trimestre del año por lo que nos hemos planteado que a finales de enero presentaremos las propuestas para que se puedan debatir y su aprobación definitiva se realice en el mes de febrero, poniendo como fecha límite el mes de marzo

L.I.: ¿Tendréis margen para inversión?

B.S.: En materia de inversión queremos reservar una partida para presupuestos participativos cumpliendo así uno de los puntos del pacto del equipo de gobierno. Es nuestro propósito que en El Campello los vecinos puedan decidir a qué van destinado parte de sus impuestos. Estamos planteando como focalizarlo y posiblemente los separemos en tres o cuatro bloques para que las inversiones se repartan en todo el término municipal y no se centralice solo en una zona. Todos los vecinos y vecinas tendrán la misma posibilidad y derecho a decidir dónde irán destinados sus impuestos.

L.I.: ¿Será este el año en el que se abra la piscina municipal de El Campello?

B.S: En el 2018 sí que podemos afirmar que culminará el proyecto de la piscina. Hace un año que finalizaron las obras y la población se pregunta cuándo abrirá sus puertas. Cabe decir a los ciudadanos que con total seguridad en 2018 podrán disfrutar de esta instalación municipal.

Hemos finalizado ya el pliego técnico, para el cual se ha dado participación a los grupos de la oposición y, de esta forma facilitamos y agilizamos la aprobación de la mayoría de la corporación evitando posibles alegaciones políticas. Estamos esperando el pliego adminisitrativo y, en cuando tengamos ambos pliegos, convocaremos el pleno o lo llevaremos directamente al pleno ordinario de enero para su aprobación. Luego, cuando se apruebe estará 30 días en exposición pública y, si no hay alegaciones, comenzarán a llegar las ofertas de las empresas. La intención es que esté licitado antes de verano para que los meses de verano la concesionaria pueda adecuar las instalaciones y pueda hacer campaña de captación de usuarios y comience la actividad en septiembre con el comienzo del curso educativo.

Nos hemos puesto como objetivo depurar al máximo los pliegos para que en el futuro no tengamos ninguna sorpresa lo que también ha hecho dilatar el proceso. Hemos tratado hilar muy fino para no tener la misma experiencia como la que sufrimos con el Parking de Els Furs”.

L.I: ¿En que punto se encuentra la obra de alcantarillado de la zona norte de El Campello?

B.S.: En este 2018 comenzaremos las obras para conducir el alcantarillado desde la Venta Lanuza, Cala Piteres etc… para conectarlo con la EDAR L’Alacantí Nord lo cual resolverá muchos problemas que padecen los residentes de esta zona del municipio la cual aún carece de alcantarillado.

En su día se planteó la construcción de la EDAR El Campello Norte, la cual se desestimó por estar sobredimensionada ya que estaba proyectada para un volumen de población mayor a lo que existe actualmente. Fue una obra que empezó y se paralizó antes de finalizarla de hecho esta construido el vaso que se puede ver desde la carretera, en unos tiempos en donde se hacía obra civil muy a la ligera teniendo en cuenta que la EDAR L’Alacantí Nord funciona por debajo de sus posibilidades no llegamos ni a un 50% de su capacidad, por lo que es una infraestructura que no tendrá ningún problema de tratar las aguas procedentes de esta zona.

Esta obra también nos servirá para aliviar la conducciones de aguas fecales de todo el municipio ya que la conexión la haremos en la estación de bombeo de la Almadabra y de allí habrá una canalización independiente cuando actualmente desde allí se está derivando las aguas la estación de bombeo del monumento al Pescador. Eso hará que mejoremos la respuesta en esa zona en época de grandes lluvias, resolviendo los problemas que tenemos en esos días en la calle Sant Bartolomé y Calle Sant Pere cuyo alcantarillado no irá tan cargado. También lo notaremos en el día a día de mantenimiento de bombas al recibir menos caudal.

L.I.: ¿Qué otras inversiones o proyectos destacarías para este 2018?

B.S.: Gracias a una línea de financiación de los Fondos Feder vamos a desarrollar un plan de movilidad, muy necesario en nuestro municipio. Es el proyecto que determinará por donde irá este nuevo Campello del futuro haciéndolo más accesible y funcional para todos los vecinos y marcará el desarrollo de nuevos planes o incluso lo podemos utilizar para el nuevo Plan General.

Por otro lado en este 2018 se van a desarrollar las obras financieramente sostenibles que aprobamos en el pasado mes de octubre como son el campo de fútbol, el carrer la Basseta y el asfaltado de otras calles.

Una vez tengamos la liquidación de 2017, como ya adelantamos trabajo el año pasado viendo futuros proyectos o deficiencias en el municipio que tenemos que adecuar tener cuanto antes estos proyectos para poder materializarlos en 2018. Por ese motivo, desde intervención están realizando muchos trabajos paralelos. Por un lado el presupuesto de 2018 y la liquidación del presupuesto de 2017 para tenerla cuanto antes para poder utilizar ese remanente de tesorería que podremos invertir durante el año en curso y poder presentar a la oposición distintos proyectos a desarrollar o ellos nos pueden ofrecer algún tipo de propuesta con la intención de poder tenerlos antes de verano para que se puedan ejecutar.