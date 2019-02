Benjamí Soler acusa a la oposición de hacer público un expediente no resuelto por los técnicos

× Ampliar La prolongación de la calle Mallorca

La filtración del expediente de la construcción de un vial en Muchavista a los medios de Comunicación ha motivado que desde alcaldía se tomen medidas para limitar el acceso a los expedientes con el fin de garantizar su privacidad mientras están tramitándose, una decisión que según el primer edil no interfiere en absoluto con el derecho a la información de los grupos de la oposición.

La semana pasada el portavoz del grupo Ciudadanos, Julio Oca denunció que el alcalde estaba bloqueando el acceso a tal expediente a la formación naranja.

Soler, explicó que lo que hasta ahora los grupos tenían libre acceso a los expedientes y que ahora se va a proceder a otorgar un tiempo máximo de acceso a los mismos. “Es una decisión que viene motivada por una advertencia del Secretario. Lo que se ha hecho es delimitar un tiempo máximo de acceso a los expedientes pero no se les ha impedido consultarlo” aclaró el alcalde que añadió que el propósito de la medida es proteger la información de ls expedientes cuando todavía no están cerrados. “Los técnicos nos han trasladado su preocupación porque temas en los que están trabajando y no concluidos pueden estar de repente en los medios de comunicación y en la opinión pública sin que estén concluidos”, añadió el primer edil.

Soler calificó de irresponsabilidad el airear el contenido de un expediente antes de que éste esté resuelto. Y más en un tema tan sensible como este en donde hay discrepancias entre los técnicos “Hay técnicos que opinan que la licencia se otorgó bien dado que el vial está recogido en el PGOU”, explicó el alcalde quien anunció que se ha producido una reunión en urbanismo con todas las partes para solucionar el problema. “Además hemos requerido a la constructora que proceda al cierre del vial hasta su recepción”.

Y garantizó que los grupos de la oposición continuarán teniendo acceso a la información pero tendrán un tiempo máximo para consultar los expedientes. “En ese tiempo pueden copiarlos, descargarlos, por lo que en ningún caso se ha coartado su derecho a la información y la transparencia”.

Soler aclaró que el vial está recogido en el PGOU, “por eso hay unos técnicos que piensan que la licencia de obra se dio bien y que la calle había que hacerla”.

Por último el alcalde añadió que se ha celebrado una reunión con urbanismo para dar una solución a todas las partes implicadas. “¿Cuál ha sido la intención de sacar la noticia a la opinión pública sin que se haya cerrado el expediente? “¿Pretenden dañar al Ayuntamiento haciendo que pague una indemnización y por lo tanto perjudicar a los vecinos de El Campello?”, concluyó el primer edil.

Ciudadanos cree que es una decisión arbitraria

El portavoz de Ciudadanos Julio Oca

Ciudadanos a través de su concejal Javier Martín respondió “Ciudadanos ha pedido acceso al expediente y queremos que se cumpla la Ley en referencia al art 77 de la LRBRL que establece que todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.

“No entendemos como el Sr. alcalde se compromete con nuestro partido a darnos acceso el viernes y el martes siguiente (después de acordarlo en la Junta de gobierno y con el Sr. Secretario) deciden seguir restringiendo el acceso al expediente del vial de la calle Mallorca.”

Por su parte el portavoz del Grupo municipal, Julio Oca, declara “con esta actuación arbitraria del alcalde, está dando por buena todas las actuaciones hechas en el área de urbanismo y respaldando a la Concejala del área M.ª Carmen de Lamo. Parece que no quiere que los partidos de la oposición cumplamos con nuestro cometido que es el de control y fiscalización del equipo de gobierno. Con esta actitud se está demostrando que se pretende ocultar o tapar las actuaciones que está llevando el ayuntamiento en este momento con respecto a este vial”. “ Tenemos que recordarle al Sr. alcalde lo que dice la Ley en su artículo 77 segundo párrafo: La solicitud de ejercicio de derecho recogido en el primer párrafo habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado” “El plazo venció ayer miércoles por lo que la petición de acceso a la información deber ser concedida por silencio administrativo sin que el alcalde haya dictado resolución o acuerdo denegatorio en el término de los cinco días.

Julio Oca añade: “ también queremos recordarle al Sr. alcalde, que según el Informe de fiscalización sobre el control interno del ayuntamiento de El Campello del año 2015 de las Sindicatura de Comptes nos avisaba ya desde entonces, que el Ayuntamiento de El Campello no cuenta con Reglamento Orgánico el cual es obligatorio, por lo que nos resulta muy llamativo que ahora surjan las prisas para aprobar dicho Reglamento” También el informe alertó que de las 97 peticiones realizadas al presidente de la entidad, 28 se quedaron sin ser atendidas. “Tenemos la sensación que el actual equipo de desgobierno se encuentra a la deriva, sin presupuestos en cuatro años, sin grandes inversiones para el municipio, sin poder sacar proyectos como el del Complejo deportivo municipal y con nula transparencia e impidiendo el normal desarrollo del trabajo de los grupos de la oposición. Es un gobierno desarbolado y en descomposición sin unos proyectos futuros para nuestro municipio”.