Benjamí Soler: “Lo más difícil ha sido tratar de cambiar las dinámicas de trabajo de este Ayuntamiento que venía de sufrir 20 años de un gobierno del Partido Popular”

La Illeta: ¿Cómo valoras la gestión realizada ahora que os encontráis en el ecuador de la legislatura?

Benjamí Soler: Más que positivo, sobre todo la rápida adaptación que ha experimentado cada uno de los concejales en sus áreas dado que muchos de ellos no procedían de la política. Lo más difícil ha sido tratar de cambiar las dinámicas de trabajo de este Ayuntamiento que venía de sufrir 20 años de un gobierno del Partido Popular. Esta labor tiene como objetivo intentar adecuar el Ayuntamiento a sus ciudadanos y hacerlo mas dinámico y más acorde a una visión progresista.

Creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo, ya que en estos dos últimos años hemos hecho más que en una legislatura entera del Partido Popular. Venimos de un tiempo en el que la política en nuestro municipio miraba hacia las grandes infraestructuras, los macroproyectos, los cuales nos han traído muchos problemas, como la piscina municipal, el párquing de la Avenida Els Furs o el Parque Central.

L.I.: ¿Cómo ha afectado esa “herencia recibida” a vuestra gestión durante estos dos últimos años?

B.S.: Hay que recordar que cuando comenzamos a gobernar la obra de la piscina estaba paralizada y fue durante nuestro mandato cuando se puso en marcha de nuevo y se finalizó. Hoy estamos a punto de sacar a licitación su gestión El pliego técnico ya está terminado y el administrativo a punto. Al ser una infraestructura muy compleja, el proceso de licitación se adecua a su complejidad. La intención es que la piscina esté abierta a finales de este año.

Otro problema que nos encontramos al llegar al gobierno fue la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan General por carecer de un estudio económico. Es algo que ha pasado desapercibido pero que tenderán grandes consecuencias para el ayuntamiento por las posibles reclamaciones patrimoniales. Ante este problema nos tenemos que preguntar cuándo y cómo se aprobó. Fue con una mayoría absoluta del Partido Popular que hizo caso omiso a las alegaciones que apuntaban la necesidad de incluir el estudio económico financiero

El último problema heredado del gobierno del Partido Popular es que el Ayuntamiento tendrá que pagar 1.300.000 euros según una sentencia judicial por una modificación del proyecto del Parque Central aprobada en una junta de gobierno, por lo que los responsables de este pago son el equipo de gobierno de entonces. En teoría este parque no iba a costar ni un solo euro a los campelleros.

L.I.: Si no apostáis por los “macroproyectos” ¿en qué se traduce vuestra gestión?

Lo que hemos tratado de impulsar son otras cosas que afectan a la realidad más directa de nuestros vecinos. Por ejemplo hemos tratado desde el principio de dinamizar el comercio con diferentes herramientas que han aprovechado directamente nuestros comerciantes. Las ediciones del Boulevard han sido todo un éxito tanto en San Bartolomé como en el casco antiguo del pueblo.

Sí que tenemos proyectadas infraestructuras para el futuro pero son aquellas que aunque son muy necesarias no se ven. Daremos de una vez por todas solución al problema de alcantarillado de la zona norte. Este es un problema que se encontraba enquistada y que el gobierno popular no ponía solución. El proyecto de la EDAR de la Zona Norte estaba sobredimensionado ya que la zona no se desarrolló como se esperaba. Este proyecto consistirá en la construcción de una red de bombeos en cascada que transportará, aprovechando parte de la red de saneamiento del casco urbano, el agua residual hasta la EDAR l’Alacantí Nord.

Pero, más que apostar por nuevas infraestructuras vamos a mantener, conservar y restaurar aquellas con las que ya cuenta el municipio y que en muchos casos se encuentran en un lamentable estado.

Por ejemplo, estamos en un ayuntamiento que tiene más de 30 años y que necesita una reforma. También los colegios del municipio necesitan una mejora en sus infraestructuras, hemos comenzado por el CEIP Pla Barraques pero no nos quedaremos ahí.

Por otro lado, el paseo marítimo de El Campello cumple su 30 aniversario. Como reclamo principal de visitantes a nuestro municipio consideramos que es hora de emprender un proyecto para su renovación. Al mismo tiempo conectaremos el paseo con el Rincón de la Zofra gracias al proyecto de costas para completar el sendero marítimo a través del río Seco. El proyecto completa incluso la renovación del Rincón de la Zofra el cual ha quedado con un acceso relativamente estrecho.

Se trata de un único proyecto de renovación del paseo marítimo del municipio, un único concepto, aunque se puede realizar por partes. Los veladores de los establecimientos hosteleros también están incluidos. Para su renovación se abrirá un proceso de participación en el que se consultará la opinión a vecinos, hosteleros para encontrar la mejor solución.

L.I.: ¿En qué punto os encontráis de cara a la aprobación de unos nuevo presupuestos municipales?

B.S.: Nuestra intención, en estos momentos es establecer negociaciones tanto con Esquerra Unida como con Ciudadanos porque desde el Partido Popular ya nos transmitieron su intención de no aprobar las cuentas municipales. El borrador ya está listo y la intención es aprobarlos en el mes de Julio. No obstante se tratan de unas cuentas meramente estructurales y funcionales.

Queremos definir partidas realistas para crear unos presupuestos con el dinero real de los ciudadanos y recurrir a las modificaciones de crédito meramente para asuntos extraordinarios.

En la próxima modificación aprobaremos unap partida para dotar de presupuesto al autobús interurbano que gracias a su nuevo recorrdio ha dado un gran servicio a los ciudadanos de la Zona Norte, Bony y el centro del municipio. Es un servicio que ha funcionado muy bien y que me niego a dejar de prestar.

Otro de los objetivos de este presupuestos es eliminar el lastres que nos pusieron otorgándonos el titulo de “Corazón de Piedra”por falta de inversión en asuntos sociales. Para empezar decir que ese galardón se nos dio en base a los presupuestos de 2014 y no son reales. Aún así vamos a ampliar, servicios, personal y protocolos.

L.I.: ¿Qué crees que os diferencia de otros gobiernos de coalición de la comarca?

B.S.: Lo que diferencia a este equipo de gobierno de otros es que ha conseguido hacer un equipo compacto y no un grupo de cinco partidos. hemos sabido dejar a un lado las acciones partidistas por tener una visión común en la que todos los partidos estamos de acuerdo en un 90%. Creo que esa es la clave para que esta coalición sea un éxito .

Ante esto decir que el equipo de gobierno nunca ha cerrado las puertas a Esquerra Unida. Ya no para entrar a formar parte del equipo de gobierno sino para temas puntuales. Nosotros apostamos por el cambio y estamos abierto a todo tipo de negociaciones, consultas y propuestas de aquellos que quieren aportar algo para su municipio.

L.I.: ¿En qué medida estáis trabajando para atraer a IKEA a El Campello?

B.S.: Tuvimos un primer contacto telefónico del que nos emplazamos a una reunión con los representantes que quiere comprobar la viabilidad del proyecto. No cabe duda la gran importancia que tendría traer un proyecto de estas características para el municipio y para la comarca.