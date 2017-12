Aprueban una revisión en los precios y una prórroga de la contrata de gestión del servicio de limpieza municipal

El equipo de gobierno (Compromís, PSOE, Partido del Campello y el concejal no adscrito David Alavés) aprobó en el pasado pleno, celebrado el jueves 30 noviembre, con los votos del partido popular la revisión de los precios y una prórroga anual de la contrata de gestión del servicio de limpieza integral del municipio adjudicado a Fomentos de Construcciones y Contratas.

El punto planteaba, por un lado, una ajuste en el precio de los servicios ofrecidos en los ejercicios 2015, 2106 y 2017 de forma que el precio del contrato para dichas anualidades la empresa solicitó que no se aplicara el IPC a los salarios de los trabajadores ya que este había sido negativo. Por lo que el Ayuntamiento abonará la diferencia que asciende a más de 30.000 euros. Por otro lado, se aprobó una nueva prorroga a esta concesión que en principio se firmó para 6 años y que, en época de crisis se revisó y se prorrogó 3 años más. Ahora se da un nuevo plazo de 1 año con el fin de que el Ayuntamiento tenga tiempo a confeccionar un nuevo pliego de condiciones y vuelva a sacar a licitación la contrata.

El concejal del área, Alfred Botella (Compromís), explicó que en la actualización de los precios, hay que valorar que en el año 2015 el IPC fue negativo yen ese momento la empresa podría haber aplicado en el convenio una rebaja en el salario de los

trabajadores -ya que éste está ligado al índice de precios-, pero no lo hizo ya que tras conversaciones con el Ayuntamiento se acordó la actualización que el pasado jueves se llevó a pleno. Por otro lado advirtió que de no prorrogar la contrata el Ayuntamiento tendría que pagar la diferencia de la amortización de la maquinaria que entra dentro del contrato y que asciende a cerca de un millón de euros.

El portavoz del Partido Popular Juanjo Berenguer se acogió a los informes técnicos que aconsejan la aplicación de la medida para justificar el voto favorable de su grupo. Estos informes señala que “según los informes sí se puede motivar que esta v

ariación negativa justifica la solicitud planteada por el concesionario y, según los informes técnicos, parece razonable tomar en consideración esta solicitud. Procede, por tanto, acceder a la petición realizada en base del interés público, del buen funcionamiento de la contrata, de la estabilidad y correcta valoración de los puestos de trabajo y del tiempo necesario por la elaboración de un nuevo pliego de condiciones”, explicó Berenguer.

Votos en contra de la medida

Ciudadanos y Esquerra Unida votaron en contra de este punto. Julio Oca, portavoz de la formación naranja, señaló que esta revisión supondrá un coste a las arcas municipales de más de 70.000 euros. “Estamos a favor de que se prorrogue el contrato pero el tema del dinero sale de todos los vecinos del municipio por lo que entedemos que si hay posibilidad de ahorro de más de 70.000 euros pues es preferible, a lo mejor la empresa debe

ría quitárselo de su beneficio industrial”. Oca señaló que la empresa fue elegida entre otras cosas por el precio, y este debe revisarse anualmente según el IPC “Se debía haber previsto que este indice puede ser tanto positivo como negativo por lo que ahora no la empresa no puede presionar diciendo que esa bajada iba a repercutir en los trabajadores. Si el IPC hubiera sido positivo todos estos años la empresa no se hubiera quejado y no tenemos la certeza que este hubiera repercutido en el sueldo de los trabajadores”.

Por otro lado la edil de Esquerra Unida Raquel Perez Antón lamentó que este equipo de gobierno traiga la propuesta de prorrogar un contrata de un servicio de limpieza en lugar de pensar en municipalizar el servicio. Recordó que en el municipio de Sant Joan donde gobierna PSOE y EU aplicaron la remunicipalización del servicio de limpieza de edifi

cios públicos, y se ha venido aplicando con total eficacia y con total garantía para sus trabajadores. La edil puso otros ejemplos como Aspe, donde han comenzado a recoger su basura después de 23 años de gestión privada, manteniendo los mismos trabajadores que tenía empleada la antigua empresa. Y otros ejemplos como Callosa del Segura, Torrevieja, Petrer etc…

“La municipalización del servicio supondría para el Ayuntamiento un menor coste y un servicio más atento y eficiente. Lamento profundamente que este equipo de gobierno no haya movido nada para remunicipalizar este servicio. Nosotros votaremos en contra de la prorroga de un contrato de gestión a una empresa que además nos reclama más dinero por ello.”, argumentó.

Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa sobre recogida y transporte de residuos sólidos urbanos

El pleno aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa sobre recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Un mero trámite que viene a cumplir un Decreto del Consell que obliga a diferenciar las tasas re tratamiento de residuos pero que no no supone variación con respecto a las actuales cotas tributarias. Todos los grupos votaron a favor excepto Ciudadanos que se abstuvo por la falta de explicaciones de cómo se realizan los cálculos para establecer las tasas del servicio. “Entendemos que se están estableciendo criterios muy subjetivos para la valoración de los costes y estos inciden directamente en el importe de la tasa a aplicar”, explicó el portavoz del grupo Julio Oca.

El Alcalde, Benjamín Soler aclaró que en el caso de El Campello estaría bonificado al 100%