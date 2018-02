Aprueban una modificación de crédito de 236.000 euros para pagar una sentencia del TSJ por un trabajo que encargo verbalmente el ex edil Vicente Rubio

El ayuntamiento de El Campello aprobó una modificación de crédito de 236.000 para pagar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condena a la corporación por un trabajo adicional sobre la redacción del Plan General de 2011 que encargó en 2010 el entonces concejal del Urbanismo del Partido Popular Vicente Rubio.

La empresa que redacto el PGOU reclamó el abono de los 200.000 euros correspondientes a la realización en 2010 de la ordenación pormenorizada del Sector SUE-3 Muchavista Norte del PGOU, valorado en 200.000 euros más IVA.

Dicho encargo, según reconoce el TSJCV, se realizó a través de un contrato verbal entre el edil Vicente Rubio y los adjudicatarios del contrato principal, los redactores del Plan General, “sin ningún tipo de formalidad, ni previa, ni coetánea al presunto acuerdo voluntades, ni tampoco posterior, más allá de la factura”, a pesar de que su coste superaba el máximo para licitaciones directas, situado en 18.000 euros.

En el pleno municipal aprobó con los votos a favor del Equipo de Gobierno (Compromís, PSOE, Partido del Campello, y el concejal David Alavés), de Partido Popular y la abstención de Esquerra Unida y voto en contra de Ciudadanos, la modificación para hacer frente esta sentencia.

En el informe de intervención se explica que dada la cuantía de la modificación de crédito la financiación se ha realizado con aplicaciones presupuestarias de la Seguridad Social, las cuales deben reponerse cuando sea posible.

El portavoz de Ciudadanos Julio Oca explicó que solicitó hace un mes un informe jurídico con el que poder depurar responsabilidades pero éste no se ha realizado “Creo que un mes para emitir un solo informe con el que poder aclarar las responsabilidades jurídicas es mucho tiempo y aún es más grave por el hecho de que se están pagando más de 80.000 euros en productividades”.

Desde Esquerra Unida también recordaron que el equipo de gobierno, en una comisión informativa del pasado mes se comprometió a realizar un informe jurídico. ". De nuevo, demuestran no cumplir con su palabra, y parecen renegar de todo lo que implica realizar una fiscalización real y una depuración de responsabilidades a los desmanes del Partido Popular en El Campello", explicó el portavoz.

Además Pardó vinculó la figura de Vicente Rubio con el Equipo de Gobierno de El Campello "Recientemente han aparecido informaciones públicas que vinculan a Podemos con el ex edil de urbanismo del PP, Vicente Rubio, quien ayudó cediendo el partido que él mismo fundó (PdC) para que pudieran concurrir a las elecciones municipales. Dicha fuerza, fue decisiva con el voto de sus dos concejalas para otorgar la Alcaldía de El Campello a Compromís en detrimento del PSOE que era la fuerza más votada", afirma el edil de EU.

Por último, el cocenjal de Esquerra Unida de El Campello lamentó esta "actitud silenciadora" la cual, según él, ya la han tenido en anteriores ocasiones. " Pasó cuando negaron por dos veces realizar la auditoría pública de las cuentas del gobierno del PP, firmada en el acuerdo de gobierno, alegando que no se puede poner en entredicho la honorabilidad de las personas, las que ejercen o han ejercido cargos públicos de responsabilidad y lo vuelven repetir ahora, aprobando una modificación de crédito sin el informe jurídico que se comprometieron a realizar"

Por su parte, Juanjo Berenguer, portavoz del Partido Popular también recordó que él mismo solicitó ese informe jurídico por si había algún tipo de responsabilidad y reiteró que no tiene nada que ver con la corrupción afirmando que su partido político tampoco mira hacia otro lado. Berenguer aclaró que no se trata de ninguna multa sino del pago de una factura fruto de un procedimiento mal ejecutado o que no se llegó a ejecutar y por eso, después de diferentes instancias es el Ayuntamiento el que tiene que hacer frente a la misma”.

El Alcalde Benjamí Soler desvinculó el pago de esta sentencia con la corrupción y explicó que “ Aquí no se está juzgando ningún tipo de corrupción. La condena es al Ayuntamiento y no a la persona que dio la orden en cuestión. Todos estamos de acuerdo en que las cosas no se hicieron bien entonces y por eso tenemos esta sentencia. Si se tienen

El concejal de Hacienda Pepe Varó, aclaró que con esta modificación de crédito no están aprobando de ningún modo la gestión del Partido Popular sino que lo que se está haciendo es cumplir una sentencia judicial “Ustedes que se jactan de cumplir las sentencias judiciales deberían apoyar esta moción y no votarla en contra”