Aprueban "casi" por consenso el pliego de contratación de Explotación y Mantenimineto de la Piscina

El Equipo de Gobierno logra que el Pleno apruebe el Pliego de Contratación de la Piscina Municipal

El pleno del Ayuntamiento de El Campello aprobó el pasado 28 de febrero en sesión plenaria extraordinaria el Expediente de Contratación de Explotación y Mantenimiento de las Instalaciones del Complejo Deportivo de la Piscina Cubierta y las Instalaciones Anexas. . El Equipo de Gobierno ha sacado adelante este pliego con el voto favorable del Partido Popular y de Ciudadanos; Esquerra Unida ha votado en contra.

El Concejal de deportes, el socialista Pere Lluis Gomis, ha declarado que “la apertura de la Piscina ha sido un proceso complejo, con muchas aristas, que se han tenido que ir limando hasta llegar hasta aquí. Pero que podemos estar satisfechos ya que la faena ben feta no corre presa”.

El edil ha querido destacar también que El Campello cuenta con las instalaciones más modernas y eficientes de la provincia, y estos documentos (El Pliego de Explotación) garantizan la excelencia del servicio que se preste y aportan seguridad jurídica al Ayuntamiento.

Por útlimo, añadió que “con esta aprobación comienza un nuevo proceso en la apertura de la piscina, fruto del consenso y de un único fin, el pueblo de El Campello”.

El Alcalde, Benjamí Soler de Compromís, ha querido dar las gracias a los partidos que han apoyado la creación de este Pliego porque el pensamiento final que debe permanecer es siempre el beneficio para el pueblo de El Campello, y la apertura de la Piscina Municipal y sus instalaciones es beneficiosa para el municipio.

Tras la aprobación por parte del Pleno, el plazo de presentación de las ofertas será de 16 días naturales, contados a partir de la publicación del anuncio en el B.O.E., en el B.O.P. y en el perfil del órgano contratante ubicado en la Plataforma de Contratación del Estado. Las proposiciones también podrán presentarse durante el plazo de 43 días naturales desde la fecha de envío del anuncio al DOUE. Toda la información sobre los plazos se irá publicando en el perfil del órgano contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación del Estado. Dichos plazos finalizarán a las 14:00 horas del último día de presentación.

El objetivo del Equipo de Gobierno pasa por abrir las instalaciones cuanto antes ya que el municipio y sus habitantes se merecen disfrutar de unas instalaciones cuya construcción se ha dilatado demasiado en el tiempo.

El Pliego de Explotación comprende un período de 12 años más 3 ampliables, debido a las características de explotación de un centro deportivo como este, y a que existe una directiva europea que señala que la concesión debe limitarse para evitar «el cierre del mercado y la restricción de la competencia», salvo que sea necesaria una larga duración para rentabilizar las inversiones, algo que en este caso no pasa al estar ya construida la piscina.

El Partido Popular recordó a los impulsores del proyecto

El portavoz del Partido Popular, Juanjo Berenguer anunció que el voto de su grupo lo iban a emplear de forma responsable ya que algunas de sus ideas para redactar el pliego se han tenido en cuenta.

“Una vez que se eliminan las barreras ideológicas todos estos temas que saltan más de una legislatura acaban llegando a buen puerto”, argumentó Berenger. Berenguer recordó a quienes iniciaron este proyecto en concreto al ex alcalde Juan Ramón Varó por su hincapié. “Al final lo de menos es quien tenga que inaugurarlo ya que lo importante es quien tiene que disfrutarlo que son los vecinos de El Campello”

Ciudadanos critica las “prisas” ante la nueva Ley de contratación

El portavoz de Ciudadanos, Julio Ocam argumentó que en su programa electoral estaba reflejada la apertura de la piscina pero que le llama la atención que en el resto de los programas de los partidos no apareciera esta medida. “En un pleno celebrado en 2014 Compromís votó en contra de seguir avanzando en la tramitación de la apertura de la piscina. Después de un largo procedimiento, excesivo, y ante la premura de la entrada en vigor de la nueva ley de contratación este equipo de gobierno se ha encontrado una vez más entre la espada y la pared. Entendemos que en este proceso no ha habido toda la transparencia que había sido deseable, y ha sido cuando vieron que no podía salir hacia delante cuando se abrieron a la participación de los partidos, agradecemos ese gesto pero creemos que ha sido muy tarde”

EU denuncia que este proyecto recortará derechos de los trabajadores para dar el 5% de rentabilidad a la empresa privada

Esquerra Unida fue el único grupo que votó en contra ya que esta formación siempre ha apostado por la gestión directa de la instalación. “Cómo vamos a pretender que el ayuntamiento asuma la gestión directa de la piscina si no son capaces ni de realizar un borrador de presupuesto para debatir con la oposición, es más fácil entregar una inversión pública de más de 5 millones de euros a una gran empresa privada que solo va a tener que invertir 600.000 euros para equipamiento y gasto de personal”, explicó el portavoz de EU Pedro Mario Pardo.

“En El Campello en Junio de 2015 se hablaba que un nuevo equipo de gobierno iba a basarse en tres pilares fundamentales, la transparencia, el diálogo y el consenso. Pero a los tres meses de Gobierno decidieron expulsar a Esquerra Unida argumentando que para hacer oposición dentro del equipo de gobierno era mejor que lo hiciéramos desde fuera. Con el tiempo se ha descubierto que os habéis convertido en vuestra propia oposición. El ejemplo es que han presentado con un político de gestión de la piscina municipal pactado por el Partido Popular” El edil recordó otras propuestas que se quedaron en el camino como la municipalización de la grúa, la promesa de realizar una auditoría de las cuentas del PP o garantizar la participación ciudadana en la elaboración de presupuestos...

Desde EU lamentan que el proyecto de gestión apueste por las condiciones laborales precarias que vulneran los derechos de las personas a desarrollares estableciendo salarios de 300 y 600 euros al mes. “Mientras que de ser pública la gestión la plantilla de trabajadores según un informe elaborado por el propio Ayuntamiento percibirían 85.000 euros más al año en total. Su proyecto recorta de los trabajadores y trabajadoras el maldito 5% de rentabilidad para la empresa privada”, sentenció