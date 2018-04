La presidenta de la agrupación local Contigo Campello presenta su dimisión

La presidenta de la agrupación local Contigo Campello, Paula Gil de la Serna Espinosa presentó su dimisión de su cargo así como la baja de la formación.

Paula Gil explica que los motivos son “ única y exclusivamente que este partido empezó siendo un partido por y para el pueblo y hoy se ha convertido en un partido político elitista y que además es por y para el pueblo pero sin el pueblo”.

La ya ex-presidenta de esta formación explica que sus propuestas para el municipio de El Campello nunca se hicieron públicas por el mero hecho de que no es concejala, no tiene carrera universitaria, explica. “Soy una simple ama de casa que defiende los problemas de su pueblo y para los que quería un cambio . Nunca he consentido las faltas de respeto y así lo he demostrado a lo largo de mi vida y seas quien seas , concejal, presidente del partido, presidente territorial no las voy a consentir , no necesito un sillón para tener una vida mejor, económica y socialmente hablando, mis principios no me permiten continuar en este partido si ellos se vulneran, no me gusta nada el postureo y odio las fotos exponiendo mi vida privada”, argumenta.

Además Paula Gil explica que otros compañeros de partido ya lo han abandonado por el mismo motivo, “ el clasismo ha podido con gente que vale mucho y es una gran pena. Quiero dar las gracias a quien de verdad confió en mi y quiso que luchara por el que considero mi pueblo y del que espero mis vecinos así también lo sientan”.