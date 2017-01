Teatro “La Carta” de l’Ultim Toc Teatro. Auditorio.

Arrel d’una carta manuscrita autèntica escrita per un con- demnat poques hores abans de morir afusellat naix aquest relat colpidor i real que busca reflexionar sobre un tema que encara no ha estat superat socialment. Amb la Memòria Històrica com a eix transversal aquesta obra parla de la vida d’una família valenciana des de la proclamació de la Segona República fins l’any 1941 amb els primers anys de la dictadura del general Franco.