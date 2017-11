Programación de concienciación 25N. Ciclo "Juno a la tardor". Teatro "Les solidàries" de la compañía A tiro Hecho. Auditorio Antonio Gil.

Les solidàries declara que la pròxima revolució que toca serà feminista o no serà. Un punt de partida destrossador que no vol reivindicar res. Anhela construir un món nou on el sistema patriarcal fallit i corrupte no tinga cabuda.

El títol del muntatges s’ha pres del grup armat masculí format per anarquistes que van fer front a la repressió contra l’anarcosindicalisme de Barcelona.