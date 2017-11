Teatro infantil "The hill and the rock" de Tolón Tell On. Auditorio.

Tolón Tell On - Alicante

De 3 a 6 años. Inglés. Aforo 75 personas

El señor y la señora Quest vivían en una casita en lo alto de una colina. Las vistas desde la cocina habrían sido perfectas de no haber sido por la roca que las bloqueaba. Cansados de no tener vistas, el señor Quest decide mover la roca. ¡Nunca se imaginó lo que sucedería después!

The hill and the rock es la primera apuesta de la compañía TOLÓN TELL ON. Se trata de un texto de David Mckee, principalmente conocido por su libro Elmer, un referente de la literatura infantil internacional que fomenta valores tan importantes como la igualdad y la libertad.

Los niños pueden repasar vocabulario sencillo como “el día y la noche”, “el sol y la luna”, “arriba y abajo”, “colina, casa, roca”, etc. Todo ello acompañado de canciones y escenas desternillantes.

La interpretación es llevada a cabo por una única actriz que combina la narración y cuenta cuentos, con la interpretación y marionetas.