Teatro de Aquí

19.30 horas | Teatro-Auditorio "Pedro Vaello" de la Casa de la Cultura | E. invitación (todos los públicos). Re-Estreno a petición del público del último espectáculo teatral «ESTO NO ES AMANECE QUE NO ES POCO», adaptación libre de «Amanece que no es poco», de MEDUSA TEATRE, con Neus García, Francisco Javier Vaello, Neus Galindo, Juan Giner, Mari Ángeles González, Consol Forner, Jose Rafael Martínez, Raúl Sellés, Patricia Sala, Juan Caldés, Vanesa Elvira Mayoral, Mari-Cruz Serrano, José Antonio Pina, Leudith del Carmen Figueroa, Lidia Navalón, José Vicente García, Vicente Alavés, Montserrat Alba y Mª del Carmen Lorenzo, sota la direcció de Joan Galindo. Una obra surealista, necesaria y contingente, que no es poco. Entrada con Invitación gratuita a recoger personalmente en la Conserjería-Taquilla de la Casa de Cultura desde el día 1 de diciembre. Aforo rigurosamente limitado a la capacidad de la sala (545 espectadores).