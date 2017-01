Petit Teatro” Festival de Teatro para la infancia. “Nidos” de Fàbrica de paraules. Auditorio.

A veces no queda nadie, o tu nido se ha destruido, o no hay gusanos para todos, o simplemente, no hay motivos para quedarse y tienes que emprender un largo viaje que no sabes dónde te va a llevar. Nidos es el cuento de un pájaro cualquiera al que le toca nacer en un lugar donde nadie lo espera. Nidos es una historia acerca de la soledad, el rechazo, la aceptación de uno mismo y los deseos de volar.