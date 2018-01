18:00h. "Petit Teatre" Festival de teatre para la infancia. "Dins la panxa del llop" de Papel. Auditorio Antonio Gil.Recomanada a partir de 2 anys. Valencià. Entrada donatiu: 3€.És hora de dinar, i cadascú s’espavila com pot per omplir la panxa. No s’hi val a badar. Un seguit d’accidents, malentesos i enganys fan que fins i tot els animals més espavilats acabin a la panxa d’algun company de fatigues.

Dins la panxa del llop és un espectacle de paper que ens transporta als boscos, mars i deserts més inversemblants per oferir-nos un retrat de la cadena alime ntària amb un toc d’humor i molta música. Cançons originals i fetes a mida que teixeixen un relat sorprenent i divertit, il·lustrat amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró. Obriu bé els ulls i pareu les orelles!