Teatro "Next" de Lapsus Teatro. Auditorio. Castellano.

Next propone un exquisito recorrido por la bipolaridad femenina, entre diálogos divertidos y dramas existenciales, desde una mirada actual, divertida y crítica. Next es esperar al próximo, refugiarse en el siguiente, saltar al vacío, con esperanzas del que viene… Cuando la soledad se vuelve insoportable, las desilusiones crecen y la ansiedad aumenta, ellas se juntan. Cuatro amigas. Diferentes. Intensas. Fuertes. Con sus vacíos, sus celos, sus miedos y sus miserias. Cuatro formas de amar, de sufrir y tener sexo. Next es un catálogo urbano de fracasos amorosos...