Fiesta 9 de Octubre. "Pequeño Teatro" Festival de teatro para la infancia. "Superheroi" de la compañía El Perro Azul. Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura. Donativo: 3 €

El Perro Azul - Logroño/La Rioja

Públic Familiar, a partir de 6 anys – Valencià

Un jove somiador, que viu amb la seva àvia, reb la visita del tècnic de la llum, que els talla el subministrament d’energia per falta de pagament. Aquest fet desencadena una maravellosa aventura on el jove lluita per recuperar la llum. El tècnic electricista se’ns mostra com un galifardeu capaç de raptar a la seva àvia i robar la llum del planeta. El noi reb poders gràcies a la pedra de llum, que li va deixar amagada la seva àvia. Les llums del carrer porten a una sensual ballarina, que també li entregarà un element de poder al jove, per vencer en el últim combat al galifardeu, rescatar a la seva àvia, tornar a la realitat de la llar i despertar del somni.

Superheroi, ens fa preguntar-nos, entre la realitat i la ficció, qui és qui: el malvat, la noia, el superheroi...

Superheroi en fa mirar-nos al mirall i ens envia un missatge: nomès cal saber escollir esser un mateix.