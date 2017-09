Ágora (patio interior) de la Casa de la Cultura | E. Libre - Pay After Shoy con reserva (todos los públicos). VIII Festival de Circo Contemporáneo "Circarte 2017" con el espectáculo "The Rice Of The Full Moon", a cargo de la compañía CÍA FEKAT CIRCUS ETIOPÍA (Etiopía) en el Ágora o patio interior al aire libre. Un espectáculo lleno de ritmo y riesgo. 8 artistas de una elevada técnica acrobática y una energía imparable que hacen vibrar al espectador. Única actuación en Alicante en su gira 2017. Para todos los públicos, para toda la familia, para todas las edades. Entrada libre "Pay after show" con reserva previa (reserva gratuita en www.circarte.com y taquilla; al finalizar el espectáculo, el espectador podrá hacer su aportación voluntaria).