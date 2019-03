12:00h. Día Mundial de la Marioneta. "Cuentos para niños perversos" de Baychimo Teatro. Auditorio.

Le presentamos, los maravillosos, los increíbles, los sorprendentes, los graciosos y llenos de contenido... ¡¡¡Cuentos para niños perVERSOS !!!! Una nueva cenicienta que no se casa con el príncipe, una Caperucita muy capaz que no necesita a ningún leñador o 3 cerditos que no sólo son víctimas de un lobo… Un espectáculo de humor. Un espectáculo para reír y pensar…