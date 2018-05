19.00 horas | Teatro-Auditorio "Pedro Vaello" de la Casa de la Cultura | E. Libre (todos los públicos). Concierto « Tríptic per a Colla » a cargo de la Colla de dolçaines y percusión Larraix de El Campello, bajo la dirección de Luis Seguí. Obra con la que Larraix ganó el Primer Premio del II Certamen para Colla de Castalla 2017. Programa: 1. Tres pasacalles, 2. Tractats (J.R. Pascual-Vilaplana), 3. Trípctic per a Colla (Iñaki Lecumberri), 4. Caoineadh Cú Chulainn (tradicional), 5. Toss the Fearless (tradicional). Aforo rigurosamente limitado a la capacitdad de la sala (545 espectadores).