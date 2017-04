Saúl Ríos Crespo (Presidente de la Comisión de Fiestas de San Vicente)

Es ya un veterano de la fiesta, reconocido por su trabajo y dedicación por las tradiciones de San Vicente. Emocionó a todos con su presentación del libro oficial de fiestas y cada año por estas fechas continúa emocionándose ante los días especiales que se avecinan.

PREGUNTA: Otra vez llegan las fiestas. ¿Sigue habiendo ese gusanillo especial cada vez que se acercan estas fechas?

RESPUESTA: Sí, por supuesto, esa sensación previa de nervios jamás la he perdido, y cuando lo haga será el momento de replantearme el cargo. Porque ese “gusanillo” es sinónimo de que tienes ganas de que lleguen y sobre todo de que salgan bien. Los nervios en la Fiesta son síntoma de la preocupación sana que te causa su preparación y eso es bueno.

P: Nuevas fiestas, nuevas ilusiones. ¿Cómo ve a la corte de honor 2017?

R: Muy preparadas e ilusionadas, tanto a las Reinas: Claudia y Carla como a todas las Damas, Pajes y el Acompañante, están deseando que lleguen los días grandes. Se les nota nerviosos y ansiosos. Estoy seguro que lo harán a la perfección porque todos tienen unas raíces muy sanvicenteras y por tanto sienten esta Fiesta.

P: ¿Cuáles son los momentos de la fiesta y actos que más disfruta?

R: La verdad que en los actos en los que te sientes más cercano a la gente, dónde ves que disfrutan junto a tus cargos, por ejemplo en la Fiesta de la flor, pero sobre todo los dedicados al Patrón, los que casi 400 años después llevamos celebrando con el mismo entusiasmo y fervor.

P: ¿Qué recuerdo de la infancia relacionado con las fiestas guarda con mayor cariño?

R: Pues son muchos, puesto que desde 1996 llevo involucrado en la misma de una manera u otra. Pero en particular diría que la Bajada del Santo, en la que recuerdo cómo me cogían mis tías, Finita y Charo, con fuerza la mano en ese momento y yo les miraba y no entendía mucho aquello, pero hoy sí, y es que se sentían muy felices de ver a la familia junta en torno al Patrón.

P: Del año 2016, ¿Qué momento nunca olvidará?

R: El cariño con el que me trató la gente. Era mi primer año entero como Presidente y tengo que agradecerles a todos los vecinos que me dieran ánimos y me llamaran para preocuparse de uno u otro acto. Pero sobre todo, cualquiera de los que he compartido con las Reinas y Cortes de Honor 2016 con las que conseguimos hacer una gran piña, siendo muy especial el acto de Coronación, en el que se despiden unas y presentan otras. Pero realmente nunca olvidaré la Procesión, porque por primera vez en décadas se aplazó por las lluvias al sábado siguiente,

P: ¿Qué deseo le pide a las fiestas de 2017?

R: Que salgan bien, que la gente las disfrute y no haya que resaltar ningún incidente. Le pido a este ejercicio que sea multitudinario y que aquellos festeros y vecinos que por las circunstancias económicas o familiares no pudieron participar los años anteriores poco a poco se vayan reincorporando. Deseo ver las calles llenas de gente feliz.

P: ¿Qué le diría a los sanvicenteros y vecinos de otras localidades para que visitaran las fiestas patronales?

R: Que son únicas en la provincia, ya que saben combinar la tradición de la fiesta patronal con la espectacularidad de los moros y cristianos. Que tienen un programa de 13 días en los que podrán encontrar actividades para todos los gustos. Que se encontrarán con un pueblo abierto a sus visitantes, en el que podrán hacer las mismas cosas que hacen los propios vecinos: ir a las kábilas, ver los desfiles, acudir a las actuaciones, a los espectáculos pirotécnicos, bailar en la plaza, hacer la romería, alumbrar al Patrón, jugar al chinchón…

P: Aparte de la fiesta, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

R: La Fiesta ocupa casi todo el tiempo libre de mi vida, pero con ella disfruto, no me quejo, eso sí, los días “libres” me encanta disfrutar de una conversación con mis amigos en cualquier terraza, salir, viajar, leer…y sobre todo pasar las tardes de verano en casa de mis abuelos en el campo.

P: Resúmanos en varias pinceladas su currículum festero.

R: En 1996 soy Paje de la Reina de las Fiestas, participando desde entonces en ofrendas y actos con la Comisión. En el 2000 formo parte de la comparsa “Moros Tureg” hasta el 2010. En el 2009 entro en la Comisión, después ostentaría el cargo de vicepresidente de Fiestas y a finales del año 2015 me nombrarían Presidente. También soy comisionado de la hoguera “Carrer Major” y vicepresidente de la cofradía de la Virgen de la Soledad. Pero sobre todo me encantaría resaltar mi experiencia como presentador del Libro Oficial de Fiestas de este año, algo que me gustó hacer y que me permitió compartir con los vecinos la historia de mi familia, la historia de mis tatarabuelos Ramón y Rosa.