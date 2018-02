Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos: "Nunca supe decir que no"

× 1 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos × 2 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos × 3 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos × 4 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos × 5 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos × 6 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos × 7 de 7 Ampliar Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las Fiestas de Moros y Cristianos Prev Next

Joaquín Gil, Chimo, memoria viva de las fiestas de Moros y Cristianos de nuestra ciudad. Con 83 años, postrado en una silla por la perdida de una pierna como consecuencia de una herida que parecía no tener importancia, nos cuenta sus vivencias como uno de los fundadores, hace ya más de cuarenta años, de la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos. A Chimo todavía se le iluminan los ojos cuando habla de “su” fiesta y por momentos da la impresión de querer levantarse y volver a lucirse el traje y, junto a su inseparable puro, una vez más disfrutar del desfile calle arriba guiando a su comparsa Moros Viejos.

P-¿Cuéntanos Chimo, cómo te metiste en este “lio” de las fiestas?.

R.-Yo tenía entonces unos cuarenta años, fue en el 75. Todo comenzó con la fiestas de hogueras del año 74, unos amigos y yo estábamos metidos en las Barracas, en los Pililis y el Mambo y viendo que en aquellos momentos las fiestas patronales se estaban perdiendo surgió la idea de hacer algo para fomentarlas y uno de los amigos, Bartolo, que era de Villena, propuso que se hicieran unas fiestas de Moros y Cristianos como en Villena, la noticia empezó a correr y al final decidimos hacer la fiesta.

El primer año, el 75, salimos 33, en tres afiladas, ya al año siguiente se apuntaron más gente y desfilamos 5 y así año tras año. Los ensayos los realizábamos en el Café Español, al lado del antiguo ayuntamiento, con los radiocasetes, aquello era un espectáculo

El primer año, el 75, salimos 33, en tres afiladas, ya al año siguiente se apuntaron más gente y desfilamos 5 y así año tras año. Los ensayos los realizábamos en el Café Español, al lado del antiguo ayuntamiento, con los radiocasetes, aquello era un espectáculo

P.- ¿Y lo de formar la Unión?

R.-Los 33 que desfilamos el primer año formamos tres comparsas, fundando los Moros Viejos, los Esclavos Bereberes, que hoy son los Negros Zulúes y los Moros Nuevos, y decidimos crear una asociación que llamamos, después de alguna que otra discusión y con el antecedente de hogueras, que si Pililis y "algo más", le pusimos Unión de Comparsas Ber-Largas.

Como era el mayor de todos a mi comparsa la llamamos Moros Viejos, a la de Patxi, Moros Nuevos, y Bartolo eligió Esclavos Beréberes.

En la Unión, al ser el mayor de todos, tengo el privilegio de ser el socio numero 1.

P.- ¿La gente qué os decía?.

R.- Dónde váis, estáis locos, no hacéis más que molestar. La verdad es que éramos medio irresponsables, montábamos unas buenas, ensayábamos con radiocasetes. Hemos armado cada lio que no veas, en Petrel, en Caudete, pero fíjate la gente se portaba de maravilla, tuvimos unos años que mejor no comentar.

P.- ¿Qué es lo que más recuerdas?.

R.-Que todo era muy informal, muy familiar y que afortunadamente nunca nos pasó nada, hacíamos muchas reuniones, almuerzos. El punto de reunión era mi casa, allí se vestían, iban, venían, estábamos todos muy unidos. Entonces yo, que era el mayor, estaba en todos lados y llegó un momento que éramos muchos y tuvimos que centrarnos cada uno en su comparsa. También recuerdo la polémica de las mujeres en las fiestas de Alcoy y por eso decidimos que participaran las mujeres, ahí Mila, Paca y Puri empezaron a comentarlo a otras mujeres del pueblo y prepararon una buena, salieron nuevas comparsas, filadas de nenes.

Recuerdo los problemas con los trajes, cuando la modista nos dejó tirados y las mujeres se hicieron cargo y aunque algunos y algunas salieron con los trajes cogidos con imperdibles pudimos disfrutar la fiesta.También recuerdo la gran ayuda que nos prestaba Churri, su apoyo fue fundamental.

Recuerdo los problemas con los trajes, cuando la modista nos dejó tirados y las mujeres se hicieron cargo y aunque algunos y algunas salieron con los trajes cogidos con imperdibles pudimos disfrutar la fiesta.También recuerdo la gran ayuda que nos prestaba Churri, su apoyo fue fundamental.

P.-¿Cómo montásteis el Castillo?

R.- Aquello fue para verlo, cogimos uno de los camiones que yo tenía, le pusimos unos cartones y lo pintamos. Ten en cuenta que todo era muy informal, las embajadas eran muy diferentes a las de ahora.

P.-¿Hubo momentos de dudas en la continuidad de la fiesta?

R.-Precisamente recuerdo uno de aquellos momentos que fueron decisivos que fue cuando el que era el sargento del pueblo, Blas, me dijo que no perdiéramos el tiempo, que no íbamos a durar mucho, que no tiráramos el dinero. Aquello me llegó de tal manera que a los 5 años ya teníamos 18 o 20 filadas grandes. Es cierto que gastábamos mucho dinero y la subvención eran 0 pesetas, pero aún así me traje a 11 bandas de música de la Vega Baja para desfilar. También recuerdo el esfuerzo que hacíamos con las sillas, llegamos a poner 5000 y un año robaron 1000, que me tocó pagar a mi. Otro año nos pilló una riada y un buen número de sillas aparecieron en la entrada, en la gasolinera. También montamos unas gradas.

P.- Me han contado que en vuestra comparsa, Moros Viejos, preparabáis hasta corridas de toros.

R.-En nuestra comparsa preparamos varias corridas y hemos asado hasta tres toros, hemos hecho muchas burradas y se ha hablado, y criticado mucho, a nuestra comparsa. Hubo un momento realmente complicado cuando la persona que debía solicitar los permisos al Gobierno Civil se marchó con el dinero y nos dejó tirados, teníamos las entradas vendidas, todo preparado pero no podíamos hacer la corrida, pude hablar personalmente con el gobernador y al final nos permitieron hacerla.

P. A Chimo, se le conoce como el hombre del puro.

R.- Me abre fumado 10 puros diarios durante 60 o 70 años y es verdad, la imagen de Chimo es con su puro aunque más que fumar diría que he quemado tabaco, no me tragaba el humo.

P.- ¿Cuándo comenzásteis con las presentaciones?

R.- Las primeras se hicieron conjuntamente con la Comisión de Fiestas. Ya en el 76 celebramos incluso el medio año. Las abanderadas, que el primer año, 75, fue Maria del Mar, de la pensión Antonio, que salió a desfilar con un caballo, el siguiente fueron Hermi Gil y Puri Contreras. En el 77 ya decidimos hacer las presentaciones, que se realizaban en el Cine La Esperanza, sin la Comisión de Fiestas.

P.- ¿Qué recuerdas con más cariño?

R.- Para mi todo en la fiesta es un 10, lo cogí con tanta ganas y cariño que lo veía todo dulce. Era una fiesta para todos. Ten en cuenta que yo ya en los setenta también colaboraba con el Español, habiendo ganado en tres ocasiones la Copa San Pedro y siendo presidente del club durante unos años, siempre me he volcado por mi pueblo, y he ayudado a todo el que me lo ha pedido, nunca supe decir que no. En las reuniones cuando no había nadie dispuesto a echarse para adelante, allí estaba yo, y no veas en los líos que me metía. Siempre me fie de todo el mundo.

He sido muy activo, he estado en todos los sitios y no me ha importado trabajar, siempre lo he hecho muy a gusto. Todo el que me ha pedido ayuda la ha tenido, con fiestas y sin fiestas, yo no le dicho que no a nadie, de mi casa nunca ha salido nadie sin lo que quería.

He sido muy activo, he estado en todos los sitios y no me ha importado trabajar, siempre lo he hecho muy a gusto. Todo el que me ha pedido ayuda la ha tenido, con fiestas y sin fiestas, yo no le dicho que no a nadie, de mi casa nunca ha salido nadie sin lo que quería.

P.- ¿Cuál fue el momento más complicado?

R.- Pues el año que fui concejal, unos vecinos me presentaron a las elecciones y sacamos dos concejales. El alcalde de entonces se comprometió a que nos daría 2 millones de pesetas para las fiestas y llegado el momento, con todo previsto y contando con ese dinero, nos dice que no nos daba nada. Organicé una reunión con todos los moros y el alcalde y acabaron dándonos lo que habían prometido.

P.- ¿Y tu familia cómo lo ha llevado?.

R.- Siempre me han acompañado en esta aventura mi mujer y mis hijos, lo han vivido con naturalidad y siempre disfrutando de la fiesta.

P- ¿De qué personas guardas un recuerdo especial?

R.- Para mi sin duda alguna de José Ramón García Antón y su mujer Luisa Pastor. Eramos como hermanos

P.- ¿Qué te pareció el homenaje que te dieron des de la Unión a finales del año pasado?

R.- Fue realmente maravilloso recordar con ellos todos estos años, me emocionó mucho ya que esta fiesta la llevo muy dentro de mi. No lo olvidaré.