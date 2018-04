× Ampliar Jesús Villar Notario - Alcalde de Sant Vicent del Raspeig

PREGUNTA: Por fin llegó este año tan esperado por todos los Astures…RESPUESTA: Ostentar la Capitanía siempre supone que el año será muy especial, no en vano se trata de algo que ocurre cada diez años. Además, para mí supondrá que desfilaré con la Comparsa, algo que no he hecho hasta ahora desde que empezó la legislatura.

P: ¿Ha echado de menos vivir la experiencia desde dentro de la comparsa y no desde fuera como Alcalde? R: Este año voy a tener la oportunidad de vivirla de las dos maneras y en la medida de mis posibilidades he querido colaborar con la Comisión de Capitanía de mi comparsa para ayudar a organizar la capitanía. Como alcalde se vive desde otra perspectiva más global, tienes que estar pendiente de más detalles, de todo el conjunto de la Fiesta, formas parte de ella aunque no directamente vinculado a una comparsa.

P: ¿Qué le pareció la presentación al aire libre en el Parque Juan XXIII? R: Es una tradición de los Astures presentar al aire libre aunque eso siempre signifique, no sólo un mayor trabajo, sino también un desafío a la meteorología. Este año pudimos recrear un trocito de Asturias en San Vicente del Raspeig, con la cueva de Covadonga, música asturiana, gaitas y también, la temperatura de Asturias. Desde la comparsa estamos satisfechos con el resultado y creemos que lo asistentes lo disfrutaron.

P: ¿Ha perjudicado la ausencia de auditorio los actos previos a la fiesta? R: Los actos se han celebrado en un magnífico lugar como es el Paraninfo de la Universidad de Alicante, a quien queremos agradecer desde estas líneas su colaboración con el Ayuntamiento. Creo que el marco del que hemos disfrutado este año ha contribuido a que los distintos actos hayan lucido de manera especial.

P: ¿Qué balance hace del año 2017 a nivel festero? ¿Con qué momento se queda? R: Me enorgullece decir que la Fiesta en San Vicente cada año adquiere mayor relevancia. Me gusta destacar la unión que existe entre festeros, Ayuntamiento y Comisión Municipal de Fiestas. Es bonito ver la confraternidad que nace alrededor de nuestras Fiestas y cómo todos sumamos esfuerzos para engrandecerla. Si tengo que quedarme sólo con un momento, algo que me resulta muy complicado, elegiría la Presentación General, por lo que supone de emociones encontradas. El intercambio de cargos siempre es un momento muy especial no sólo para los que llegan al cargo sino también para los que se despiden.

P: María Blasco dejó el listón alto durante el pregón. ¿Se podrá igualar o mejorar este año? R: Cada pregón es único y cada pregonero deja lo mejor de sí mismo en su pregón. Desde que comenzamos esta legislatura hemos pretendido que los pregoneros fueran personas relevantes en sus distintas facetas profesionales y que además tuvieran vinculación con San Vicente del Raspeig. En este sentido, Mario Masiá, nuestro pregonero de este año, es toda una autoridad mundial y un excelente embajador de nuestro pueblo. Estoy convencido de que será un gran pregonero.

P: De su reciente viaje a la capital para Fitur, ¿Cuál fue el punto fuerte por donde se promocionaron las fiestas de Moros y Cristianos? R: Fitur siempre es un estupendo escaparate de San Vicente y nuestras Fiestas son uno de los alicientes turísticos más importantes del municipio. Fue una parte de la propuesta turística que presentamos en Fitur.

P: El año pasado su deseo se enfocaba a un mayor civismo ciudadano. ¿Hemos avanzado en este aspecto? R: Me gusta pensar que la gente cada día se conciencia más y entiende que es cosa de todos compatibilizar Fiesta con civismo y que no caen en saco roto las campañas de sensibilización en este sentido. Podemos pasarlo bien respetando a todos los vecinos y teniendo comportamientos cívicos con nuestro municipio que es de todos y todas, y por lo tanto nuestra responsabilidad. Así que este año vuelvo a apelar al respeto y la buena convivencia.

P: Y para este año, ¿qué es lo que más desea que se cumpla durante las fiestas? R: Que nos respete la lluvia porque las inclemencias del tiempo son siempre una aventura, pero sobre todo que la Fiesta sólo sea noticia por sus diferentes actos festeros, por el rico programa de actividades y no porque tengamos que lamentar ningún incidente. Sería estupendo que San Vicente del Raspeig se convirtiera un año más en punto de encuentro de todos los vecinos y vecinas, y de todos los que quieran venir a compartir las Fiestas con nosotros.