Entrevista a Asunción París (Concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de San Vicente)

“Aprendizaje” y “Satisfacción”, son las dos palabras que utiliza la máxima responsable municipal en el área de fiestas a la hora de hacer un balance de su primer ciclo festero. Con esta experiencia adquirida, espera afrontar un 2017 cargado de ilusiones y expectativas que ya han empezado a cumplirse.

× Ampliar Asunción París

PREGUNTA: ¿Cómo resume ese “aprendizaje” del que nos habla?

RESPUESTA: Vivir absolutamente todos los actos tanto previos a las fiestas como los de los días grandes y vivirlos con tanta intensidad me ha proporcionado una experiencia que, después de un año, hace que ahora cada acto lo disfrute muchísimo más y los espere con más ilusión todavía.

P: ¿Y “satisfacción”?

R: Porque fueron unas fiestas increíbles, compartidas con personas increíbles y con un resultado muy satisfactorio para todos los festeros. Por supuesto que siempre quedan muchísimas cosas por mejorar, pero por ello hemos trabajado muy duro desde la Concejalía este año para que las fiestas que vamos a vivir estos días sean todavía mejores.

P: ¿Cual ha sido el mejor y el peor momento del 2016 festero?

R: No me puedo quedar con un solo momento como el mejor, cada acto compartido con todos los cargos que nos han representado durante este pasado año 2016, Reinas de las Fiestas, Capitanes, Abanderadas y Alféreces Moros y Cristianos y Cortes de Honor. Los actos van pasando pero al final siempre quedan las personas y eso es lo que al final hace cada año especial, por tanto el peor momento es cuando llegan las despedidas aunque con sentimientos encontrados ya que llegan los nuevos cargos, con las mismas ganas de disfrutar y estoy convencida de que así va a ser.

P: ¿Cómo ve a las reinas y cargos entrantes para afrontar la responsabilidad que tienen por delante?

R: Son personas con una dilatada experiencia en el mundo de las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, y como ya he comentado con una ilusión tremenda. Todos y cada uno de ellos esperaban este año desde hacía tiempo, conocedores de lo que implica el cargo y creo que entre todos vamos a conseguir que volvamos a disfrutar de unas inmejorables fiestas.

P: ¿Cómo espera que sea el pregón de María Blasco?

R: Este año contamos con una pregonera excepcional, María Blasco. Cuando llegue el momento de asomarse al balcón sentirá ese mismo hormigueo en el estómago que sentimos todos al contemplar la Plaza de España abarrotada de festeros, vecinos y visitantes y ese sentimiento de responsabilidad de ser la que dé el pistoletazo de salida a las fiestas de nuestro municipio.

P: ¿Qué recuerdo guarda de su infancia relacionado con las fiestas de Moros y Cristianos?

R: Vine a vivir a San Vicente con diecisiete años y poco tiempo después me vinculé al mundo festero de nuestro municipio, del que ya nunca me he despegado. Considero que es un modo de vida y tan solo el que vive las fiestas lo entiende, no se puede explicar con palabras.

P: ¿Qué acto es el que siempre espera con mayor ilusión?

R: Cuando toca una banda un pasodoble, una marcha cristiana o mora, y la piel se te eriza, eso es sentimiento festero, y de eso es de lo que tenemos ganas, de que llegue el momento de comenzar a oír las bandas paseando por nuestras calles.

P: ¿Qué novedades pueden esperar los sanvicenteros en las fiestas de este año?

R: Este año no habrán grandes novedades respecto al pasado año, tan solo que podremos disfrutar de una orquesta el sábado 29 de abril al finalizar el Correfoc e la Plaza de España, previo al último día de nuestras fiestas Patronales.

P: ¿Qué deseo le pide a los próximos días?

R: Espero y deseo que todos y cada uno de los festeros, vecinos, turistas y visitantes disfruten de estas nuestras fiestas y que las hagan suyas también, somos un pueblo acogedor con muchísimas ganas de compartir nuestros días grandes, disfrutando de la música, el olor a pólvora, el colorido de nuestras entradas y ofrenda, la sobriedad de la procesión, la tradición en nuestros Bailes del Farol, la emoción de las embajadas, y tantos y tantos actos a lo largo de estos diez intensos días que nos esperan. ¡DESIG BONES FESTES A TOTES I TOTS!