Entrevistas a los Capitanes y Abanderadas, y Alféreces 2017 de los bandos Moro y Cristiano

BANDO MORO

Vicente Ortega Rubio (Capitán Moro – Comparsa Moros Nuevos)

Lleva en la comparsa Moros Nuevos desde que llegó a la mayoría de edad. Tras reconquistar su pueblo como embajador cristiano durante dos años seguidos, ahora alcanza la “cúspide” al cumplir el sueño de liderar el bando de la media luna. Amante de las artes escénicas y polifacético, afronta esta aventura junto a su mujer y sus sobrinos.

PREGUNTA: ¿Qué significa para ti ser capitán?

RESPUESTA: Un orgullo. Es algo que me hacía muchísima ilusión.

P: ¿Cuál es el momento que esperas con mayor ilusión?

R: La entrada del domingo. Esos 45 minutos en los que estás sólo, con tu pueblo, sintiendo la música, que además será una marcha triunfal con un tema que me gusta mucho titulado “que nadie duerma”. También me hace mucha ilusión vivir otros actos como la Ofrenda o las salvas al patrón.

P: ¿Qué puedes adelantarnos del boato?

R: Será una entrada triunfal. La principal novedad es que no hemos querido salir juntos en la misma carroza, yo iré con mi sobrino e Inmaculada irá en otra con mi sobrina. El objetivo será disfrutar después de haber conquistado el pueblo.

P: No nombras la embajada…

R: Es que curiosamente este año me hace menos ilusión. Después de ser embajador, el papel del capitán está en un segundo escalón. Siempre he defendido que debería ser como en otros pueblos, por ejemplo Alcoy, donde el capitán está obligado a hacer un alegato. Aquí es un mero figurante. Lo que sí estoy disfrutando son las clases de esgrima con un profesor específico, que es una buena novedad que ha introducido la nueva junta.

P: ¿Cuál es ese recuerdo de tu infancia (relacionado con las fiestas) que se te quedó grabado para siempre?

R: En mi caso no es un recuerdo, sino un proceso. A los 18 años se percibe la fiesta como una celebración nocturna y poco a poco esa visión va evolucionando.

P: En cuanto a tu perfil personal: ¿a qué te dedicas? ¿aficiones aparte dela fiesta?

R: Soy comercial en una imprenta. Me encantan las artes escénicas, desde hace un año estoy en una Escuela de Teatro (La Almadraba) en El Campello y juego en los veteranos del Hércules. También me gustan mucho las series americanas; en ese sentido soy un poco raro, porque no he visto juego de tronos. La que me encanta es Outlander.

P: ¿Qué le dirías al sanvicentero para que se anime a vivir las fiestas? Algo original que no sea el típico mensaje de todos los años…

R: Que salgan calle y se mojen el culo (risas). Aquí falta “concienciamiento”, que la gente se sienta sanvicentera. Viven en el pueblo pero no son del pueblo. Yo voy mucho a localidades vecinas y no paro de hablar bien de San Vicente porque tengo ese sentimiento que a muchos les falta.

P: Para acabar, un deseo para estos días (no menos original que en la pregunta anterior)…

R: En este sentido soy muy idealista. Sólo tenemos una vida y hay que disfrutarla. Estas experiencias apasionadas son las que quedan y hay que aprovecharlas hasta el último segundo. Eso es lo que deseo hacer.

Inmaculada Llopis Guardado (Abanderada Mora – Comparsa Moros Nuevos)

Su padre y su tío fueron fundadores de la fiesta. Su familia está vinculada a la Comparsa Moros Nuevos, en la que ella ha ostentado todos los cargos posibles; fue presidenta, tesorera, abanderada, hasta que le ha tocado disfrutar de la máxima representación del bando moro, reto que afronta junto a su marido y sus sobrinos.

PREGUNTA: ¿Qué supone para ti disfrutar de esta experiencia junto a la familia?

RESPUESTA: Lo afronto con mucha ilusión, junto a un grupo de gente estupenda y con la suerte de vivirlo acompañada de la familia.

P: ¿Qué consejos les das a tus sobrinos?

R: Que disfruten, lo vivan y sigan aprendiendo. Que crezcan con la comparsa, ellos son el futuro de la fiesta.

P: ¿Tu primer recuerdo de la fiesta?

R: Cuando era pequeñita, nunca olvidaré al primer capitán de nuestra comparsa, Vázquez. Hay fotos en las que lo miro alucinada porque para mí era alguien importante, y ahora soy yo la que está ahí. Lo que estoy echando mucho de menos es a mi padre, mi tío y a las personas que faltan y me hubiera gustado que me vieran ostentar este cargo.

P: ¿Cómo esperas que sea este año tan especial?

R: Mi deseo se está cumpliendo, espero que disfrutemos mucho y que todo salga muy bien.

P: ¿Cuál es tu mensaje dirigido a los sanvicenteros en estas fiestas?

R: Que se lancen a la calle y no tengan miedo. La fiesta es para vivirla y disfrutar de ella.

P: Por último, ¿cuáles son las aficiones de la abanderada mora 2017?

R: Me gusta mucho la historia. De hecho me estoy leyendo la vida de Carlos V. También soy muy cinéfila, en temporada de Los Óscar me veo todas las películas nominadas. La última que recomiendo es “La llegada” (Arrival).

Capitán y abanderada Mora Infantil

Gonzalo Pascual Pérez (Capitán moro Infantil – Comparsa Moros Nuevos)

Está dispuesto a liderar las filas de la media luna hasta la batalla. En la fiesta desde la cuna, no se deja amedrentar por los nervios y está deseando vivir la embajada desde dentro. Estudia 5º de primaria en el Colegio Santa Faz (11 años) y juega en el Alevín B del Jove Español, donde aprende todos los conceptos necesarios para ser un gran portero como Oblak o De Gea, sus referentes. También le gustan los videojuegos y pasar tiempo con los amigos. De mayor quiere ser médico, como su padre, además de convertirse en el gran festero que lleva en la sangre.

Carmen Martínez Pascual (Abanderada mora infantil – Comparsa Moros Nuevos)

Le sobra desparpajo para desempeñar el reto de abanderar el bando moro. A sus diez años demuestra tener las ideas muy claras, sobre todo en lo relativo a la fiesta, en la que lleva participando desde pequeña. También ha heredado de su tío la pasión por las embajadas, e incluso se aprendió varios diálogos durante sus ensayos de años anteriores. Ahora será ella la protagonista de la representación infantil, la cual aguarda con gran ilusión. Va a 5º curso en el Colegio Santa Faz y da clases de guitarra como gran amante de la música que es, especialmente de las composiciones de Melendi.

Francisco Javier Martínez Martínez (Alférez moro – Comparsa Abbasires)

Es el veterano del grupo, pero está viviendo cada acto como si fuera la primera vez, encontrando matices diferentes y absorbiendo cada vivencia. Una vida dedicada a la fiesta que se materializa en un cargo del que sin duda sabrá estar a la altura…

PREGUNTA: Resúmanos una carrera tan dilatada en el mundo festero…

RESPUESTA: Empecé en Moros Viejos, donde estuve dos años. Luego fundamos Abbasires, donde he sido presidente una larga etapa.

P: Y ahora le toca vivir la fiesta desde otro punto de vista…

R: Así es. Como festero me hace mucha ilusión. He vivido capitanías y alferecías acompañando a los cargos, ahora lo haré desde dentro.

P: ¿Qué momento aguarda con más expectativa?

R: Estoy viviendo todos con una ilusión renovada, encontrando siempre algo sorprendente, pero tengo ganas especialmente de vivir la embajada.

P: ¿Qué recuerdos y vivencias comparte con el resto de cargos?

R: Muchos, desde los recuerdos de juventud hasta los más recientes. La fiesta evoluciona con las personas. De joven nos queremos comer el mundo, pero luego aprendemos a disfrutar estos días de forma más pausada. Mi consejo es que acudan a todos los actos; son sólo cuatro días, de fiesta pueden salir en cualquier momento del año.

P: ¿Cuál es su deseo para estas fiestas?

R: El mayor deseo se está cumpliendo, que es la amistad que hemos creado los cargos. Espero que disfrutemos todos juntos y con mucha salud, que es lo principal.

BANDO CRISTIANO

Juan José Lillo García (Capitán cristiano – Comparsa Visigodos)

De familia festera. Su padre fue fundador de la Comparsa Marrocs y él se enroló en los Visigodos, donde lleva 17 años aguardando un momento como este. Sus ojos muestran un brillo ilusionante y responsabilizado, sabedores del reto que hay por delante en un año en el que disfrutará en familia.

PREGUNTA: ¿Cómo surgió la opción de liderar el bando cristiano?

RESPUESTA: La comparsa nos lo propuso en el Mig Any de 2015. Tuvimos que valorar muchas cosas, pero aceptamos porque era una oportunidad que no podíamos dejar pasar.

P: ¿Cuál es tu acto predilecto de las fiestas?

R: Es un todo, pero este año me hace especial ilusión la embajada, porque seré el verdadero protagonista y la viviré de una forma diferente. También me apetece mucho que llegue el desfile infantil y ver a mis hijos disfrutar.

P: ¿Qué secretos esconde el boato cristiano del sábado?

R: No puedo adelantar demasiado, sólo que tendrá mucho rigor histórico y se basará en leyendas reales. Seguro que la gente lo disfrutará mucho.

P: ¿Cómo os apañáis para compatibilizar vuestros cargos con el resto de parcelas en vuestra vida?

R: Es una locura. Desde navidades tenemos actos casi todos los fines de semana. Es un ritmo muy estresante, sobre todo para los nenes.

P: ¿Qué recuerdo siempre te acompaña de la manera de vivir la fiesta en tu infancia?

R: Me acuerdo especialmente de un acto que ahora forma parte del calendario pero que antes era muy cerrado; la bajada del santo. Yo iba siempre con mis padres y mi abuela el jueves anterior al inicio de las fiestas.

P: ¿Una pasión aparte de las fiestas?

R: Tocar el piano. Me encanta la música.

P: ¿Qué le pides a estos días?

R: Que todo transcurra sin incidentes y que todo el mundo disfrute junto a nosotros, que lo haremos porque es nuestro año.

Natalia Beviá Gomis (Abandera cristiana – Comparsa Visigodos)

“Yo soy la razón y Juanjo es la pasión”, confiesa. Esta vez la pasión se impuso y aceptaron la responsabilidad de asumir la capitanía cristiana al completo. Sin embargo, el lado racional sigue preocupando a Natalia, centrada en disfrutar de la experiencia pero preocupada por la juventud de sus hijos, que les acompañarán en esta aventura que sólo se vive una vez en la vida…

PREGUNTA: Preocupada entonces, ¿no?

RESPUESTA: Es mucha responsabilidad como madre, sobre todo siendo ellos tan pequeños. Juanjo me hizo ver que podíamos y nos metimos en esta locura.

P: Por currículum festero, no había mejor candidata que tú…

R: Empecé en la fiesta con un añito. Fui fundadora de los Maseros y luego estuve años desfilando sólo con la banda de música, hasta que entré con Juanjo a los Visigodos, ya de adulta.

P: ¿Tu acto favorito?

R: La entrada. Especialmente poder compartirla en familia, me hace mucha ilusión.

P: ¿Cómo os organizáis para poder con todo?

R: Intentamos que los niños no se vean afectados por esta vorágine, al menos entre semana. Ellos siguen yendo a sus extraescolares, cenan y se acuestan a su hora e intentamos que se mantengan un poco al margen.

P: ¿Cuál es el secreto para que la locura no te envuelva?

R: Hago pilates. Aprovecho al mediodía, es mi parcela del día para desconectar y encontrar tranquilidad.

P: ¿Tu recuerdo de la infancia?

R: Guardo mucho cariño a una foto que me hicieron cuando tenía un añito, vestida con el primer traje de masera, con la cestita colgando y los mofletes grandes.

P: A que adivino cuál es tu deseo para estas fiestas…

R: Efectivamente, me sale mi vena de madre, pero lo que espero es que mis hijos disfruten, lo lleven bien y aguanten todo el año.

Capitán infantil y Abanderada

Juan Lillo Beviá (Capitán cristiano infantil – Comparsa Visigodos)

Será uno de los capitanes más jóvenes de la historia, aunque a sus cinco años demuestra una desenvoltura impropia que le augura un gran porvenir como festero. No se separa de sus juguetes de Lego ni durante las entrevistas y en casa guarda una gran colección. De mayor le gustaría dedicarse a algo relacionado con la construcción, aunque hasta entonces todavía le restan muchas etapas por quemar. Estudia infantil en el colegio Jaime I y es un gran aficionado a la escalada, pasión que ha practicado alguna vez en el rocódromo. Vivirá esta aventura junto a su hermana y sus padres, que le arroparán como al benjamín de la corte que es. “Mi deseo es que todo salga bien durante estas fiestas”, concluye.

Blanca Lillo Beviá (Abanderada cristiana – Comparsa Visigodos)

A los ocho años, cumplirá uno de sus sueños. Lleva en la comparsa prácticamente desde que nació y se confiesa como una gran apasionada de la fiesta. El acto que espera con mayor ilusión en la embajada infantil, en la que actuará de abanderada y velará por su hermano menor y capitán. Estudia 2º de primaria en el Colegio Jaime I y de mayor aspira a convertirse en peluquera. Le encantan los trajes de fiesta, que lucirá con orgullo durante un año inolvidable. Confiesa que estuvo nerviosa durante la presentación oficial, pero una vez asumido el cargo está dispuesta a dejar bien alto el pabellón de su comparsa. El Ballet y las clases de piano son sus principales aficiones. “Espero que los sanvicenteros disfruten y nos lo pasemos muy bien juntos”, desea para finalizar.

Mónica Martínez Fernández (Alférez cristiana – Comparsa Contrabandistas)

No había cumplido el año cuando le sacaron a desfilar en sus primeras fiestas. Desde entonces no ha faltado nunca a la tradición, incluido el año 93 cuando fue abanderada infantil. Ahora le llega la oportunidad de cumplir un sueño representando al bando cristiano y a su comparsa Contrabandistas…

PREGUNTA: ¿Cómo se gestó tu nombramiento como Alférez?

RESPUESTA: Hace diez años, tras nuestra última alferecía, le dije a mi hermano, que era el presidente, que yo sería la próxima Alférez. Al principio no me tomaron muy en serio…

P: Pero aquí estás…

R: Sí, yo lo tenía claro. Hace unos años mi hermano me preguntó si la idea seguía en pie, antes de decidir volver a presentarse a la presidencia. Era mi sueño y quería cumplirlo.

P: ¿Qué actos crees que vivirás de forma diferente a otros años?

R: Sobre todo las embajadas. Me hace mucha ilusión la nocturna, aunque no gane el bando cristiano. También la entrada de bandas, donde nunca he tenido la oportunidad de salir.

P: ¿De qué momento te acuerdas ahora que has cumplido tu sueño?

R: Tengo recuerdos de más mayor, de pequeña sólo lo que me cuentan o he visto en vídeos. Siempre me recuerdan que no me gustaba que me pusieran cosas en la cabeza y me daba hasta cabezazos contra el suelo para quitármelas.

P: ¿Cómo es tu vida más allá de la fiesta?

R: Trabajo en el aeropuerto. También estoy en el conservatorio de danza, me encanta bailar. Un libro que recomendaría es “La chica del tren”.

P: ¿Qué le pides a las fiestas de 2017?

R: Que no llueva, poder disfrutar al máximo y que los cargos mantengamos el buen rollo que tenemos.