Carmen Martínez Pascual (Reina de la Primavera)

Es una niña muy risueña, que contagia su magnetismo por la fiesta. A pesar de sus 11 añitos, tiene las ideas claras y muestra un poderío que le hace no achantarse ante ningún reto, ni siquiera el de ser Reina de la Primavera.

Estudia 6º curso de primaria en el colegio Santa Faz y de mayor le gustaría ser veterinaria. Por ahora, practica con su perro Félix y sus dos periquitos, el sr. y la sra. Granger. Ser reina era uno de sus sueños que ahora ve cumplidos, y llevará la corona con mucha determinación. “Estaba tranquilamente en casa cuando mi madre y mi tía vinieron corriendo para darme la noticia de que me habían elegido”, confiesa. Ha formado un gran equipo con sus damas y ya se nota la conexión con la Reina de las Fiestas, con quien compartirá momentos inolvidables. “Todo el mundo me dice que esto pasa muy rápido, así que espero disfrutar cada momento y alargarlo lo máximo posible”, declara. Pertenece a la comparsa Moros Nuevos y fue abanderada infantil. Otras aficiones son jugar, leer y la música. Pertenece a una familia de gran tradición, incluso su tío se encargaba de preparar la plaza para el día de los regocijos populares. Ahora llega su momento, y no está dispuesta a desaprovecharlo.