Asunción París, concejala de fiestas

Festera de nacimiento, cuenta con más experiencia para afrontar la organización de esta semana tan importante. Asun París nos desvela como se siente a pocos días de que se inicie una nueva aventura.

× Ampliar Asún París - Concejala de Fiestas

PREGUNTA: Otra vez llegan las fiestas, con mayor experiencia tras varios años al frente de la concejalía. ¿Se nota este bagaje a la hora de afrontarlas? RESPUESTA: Es cierto que la experiencia es un grado, pero ésta también debe administrarse para evitar perder la frescura de los inicios. La experiencia está muy bien, pero detrás debe haber trabajo. Con esfuerzo y dedicación las cosas tienen muchas más posibilidades de salir bien. Y si al trabajo le sumamos mucha ilusión y ganas, aún pueden salir mejor. Ese es mi método: trabajar mucho para que las cosas salgan cada vez mejor.

P: Este año tiene una mayor carga en cuanto a concejalías. ¿Se puede ver perjudicado el tiempo dedicado a gestionar el área de fiestas? R: Intento que no. Como decía en la respuesta anterior, con trabajo se sacan los asuntos adelante. Yo creo que las personas muy ocupadas y con muchas responsabilidades se crecen y son más productivas.

P: ¿Balance del 2017? ¿Con qué tres momentos relacionados con la fiesta se queda? R: Cada acto de las fiestas lo vivo con intensidad y más que detallar tres momentos destacaría un sentimiento que, a mi juicio, es común. Lo que más me emociona de nuestras fiestas es ver la sensibilidad y respeto de la comunidad festera por guardar y transmitir nuestros valores y creencias, que son las que nos dan identidad y presencia y nos diferencian de pueblos vecinos. Yo me quedo con ese momento de las fiestas que quizá sea etéreo y no se concreta en un acto, con esa emoción que nos une como pueblo y que es un marco idóneo de integración y acercamiento.

P: ¿Cómo ve a las reinas y cargos entrantes para afrontar la responsabilidad que tienen por delante? R: Con muchísimas ganas e ilusión. No tengo dudas de que será un gran reinado.

P:¿Cómo fue la elección del pregonero/a? ¿Qué espera de ese momento tras la gran expectación del año pasado con María Blasco? R: Elegir a un pregonero en San Vicente es fácil y complicado al mismo tiempo. Es sencillo porque esta tierra da a muchas personas relevantes y, a la vez, es difícil porque hay que quedarse con una y dejar a otras con grandes méritos sin ese reconocimiento. Como dijo el alcalde en el acto de Proclamación y Coronación de las Reinas, Mario Masiá, subcampeón del Mundo de Heladería, es un gran embajador de nuestro pueblo y su nombre está ligado a San Vicente del Raspeig en el mundo entero, gracias a su prestigio profesional, a una impecable y larga trayectoria empresarial y a su carácter amable y cercano. Será un gran pregonero.

P: Para acabar, un deseo que espera que se cumpla durante las fiestas. R: Que sean un canal que lleve la felicidad a toda la ciudadanía. Que sea también un espacio de recuerdos comunes, de esperanzas colectivas, de vitalidad, de integración y de participación. Y cómo no, de muchísima diversión.