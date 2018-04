Alférez y favorita Moros 2018 - Comparsa Almorávides

David Guijarro Espí (Alférez)

Es un festero de gran tradición. Se inició en este mundillo a finales de la década de los 70, siendo uno de los fundadores de Almorávides. “Costó un poco al principio, pero valió la pena el esfuerzo”, recuerda alguien que también ha sido directivo por la fiesta. Al finalizar las celebraciones del pasado año, en la cena posterior, se improvisó una especie de desfile donde le anunciaron que sería el próximo Alférez del bando moro. “Nunca había tenido ese afán, pero después de ver el apoyo de toda la comparsa no me podía negar”, señala. No puede ocultar su ilusión en estas primeras semanas, especialmente por compartir esta experiencia junto a su mujer, Loli. Es un gran aficionado a los viajes (nos recomienda Canadá, entre otros muchos parajes), practica deporte con asiduidad y espera “vivir una experiencia que no olvide en mi vida”.

Loli Lillo Albaladejo (Favorita)

De pequeña comenzó a desfilar en los moros Tuareg. Posteriormente pasó por la extinta comparsa Piratas y en el 93 se unió a los Almorávides. Por aquel entonces ostentaban su primera capitanía y ella no podía ni imaginarse que más de 20 años después representaría un cargo festero. “No entiendo las fiestas sin salir a desfilar, nosotros nos conocimos en la comparsa y nuestros dos hijos son almorávides desde que nacieron”, explica. En un principio David iba a afrontar la alferecía en solitario, pero allá por octubre surgió esta posibilidad “que solo se presenta una vez en la vida”, por lo que Loli terminó decidiéndose en emprender la aventura a pesar de ser una mujer tímida y discreta. “Me hace especial ilusión el día del Patrón, siempre he salido pero este año será especial”. Es maestra en el colegio La Aneja de Alicante, después de haber pasado por el San Raimundo de Peñafort. También le gusta viajar, especialmente a destinos naturales.