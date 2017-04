María Blasco: “La fiesta tiene la capacidad de unir a los pueblos”

San Vicente tendrá este año pregonera de lujo en las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. María Blasco nos cuenta su relación con la fiesta y nos pone al día sobre sus últimos avances científicos (curación del cáncer, frenar el envejecimiento) y sobre la realidad de la mujer en el siglo XXI.

PREGUNTA: ¿Cómo surgió la opción de ser la pregonera 2017?

RESPUESTA: Me lo planteó el Alcalde de San Vicente. La oferta me apabulló un poco pero después acepté encantada, es un gran honor.

P: ¿Cómo enfocará el pregón? ¿Nos puede dar algún adelanto?

R: Hablaré de mi relación con San Vicente y de la importancia de la investigación y de ser racionales y científicos para no caer en la llamada “post-verdad”.

P: ¿Cuál es su relación con el mundo de la fiesta?

R: Poca, hace ya muchos años que no vivo en Alicante y eso ha hecho que no haya venido a estas fiestas prácticamente desde que era adolescente.

P: ¿Qué parte de la fiesta es la que más le gusta?

R: Sin duda la capacidad para unir a los pueblos y desarrollar ese sentimiento de identidad.

P: Se tiene la imagen del científico como poco festero, más dedicado a su trabajo ¿cree que fiesta y ciencia pueden compatibilizarse?

R: Hace falta desconectar del trabajo para pensar, disfrutar y relajarse. La fiesta nos viene muy bien a todos.

P: ¿Cree que la ciencia recibe en España suficiente apoyo y financiación?

R: Creo que debería de recibir mucho más. En los últimos años ha disminuido la financiación del dinero dedicado a investigación casi un 40%. En los presupuestos actuales que se están debatiendo disminuirá un poco más. No solo no debería de disminuir, sino que debería de recuperarse y aumentar. Este país es un referente en ciencia y hay centros de investigación muy buenos, y científicos de primer nivel internacional. Para poder mantener eso hay que financiar la ciencia más y mejor.

P: ¿Fue siempre una científica vocacional?

R: De algún modo sí. Siempre me gustó la investigación. Tanto si me hubiese dedicado a ciencias o letras hubiese sido investigadora.

P: Dirige el centro líder en investigación del Cáncer. ¿Es un sueño posible acabar con esta enfermedad? ¿En qué punto estamos?

R: Cada día hay nuevos medicamentos contra el cáncer que se están probando en ensayos clínicos. Esto hace que cada vez haya más curaciones. Uno de los últimos grandes avances ha sido la inmunoterapia que consiste en ayudar a nuestro propio sistema inmune, a nuestras defensas, a que puedan acabar con el tumor. Aún hay mucho que avanzar, pues hay tumores aun incurables. Esto pasa por entender mejor el cáncer y eso requiere de más investigación. Si no hay más investigación no habrá avances en el tratamiento del cáncer.

P: ¿Se puede alargar la vida? ¿Hasta cuando se puede retrasar el envejecimiento?

R: Hemos controlado las enfermedades infecciosas matando sus gérmenes, virus o bacterias. Un ejemplo de éxito reciente es el SIDA, una enfermedad que mataba a las personas infectadas y que ahora es una enfermedad crónica. Incluso hemos sido capaces de erradicar de la tierra alguno de estos gérmenes, como el virus de la viruela. La consecuencia de ello es que hemos duplicado la esperanza de vida en los países del primer mundo que era a principio de siglo XX de solo 35 años y que ahora es de más de 80 años. Sin embargo, ahora que vivimos más años, nos hemos topado con otro problema, más profundo: que seguimos envejeciendo y esto hace que nos muramos de otras enfermedades como cáncer, infarto, demencias…El germen de estas enfermedades es el envejecimiento, de tal modo que igual que hemos erradicado a los gérmenes que generan las enfermedades infecciosas deberíamos de erradicar este germen que es el causante de las enfermedades que aún nos matan de tal modo que podamos vivir más años pero sin envejecer y en buenas condiciones de salud. Es necesario vivir más sanos. En mi grupo hemos demostrado que si somos capaces de frenar el acortamiento de los telómeros en ratones, éstos envejecen más tarde, desarrollan menos enfermedades y también viven mucho más. Para ello lo que hacemos es aumentar la cantidad de un enzima que se llama telomerasa y que es capaz de realargar los telómeros.

P: Usted es una mujer en un puesto de responsabilidad. ¿Cómo ve la realidad profesional en temas de igualdad?

R: La revista Forbes –en su edición española– publicaba hace poco que no hay ningún país europeo en el que el porcentaje de mujeres CEO supere el 10%, siendo España uno de los países con el porcentaje más bajo. Esto contrasta con el hecho de que las mujeres están más sobre preparadas que los hombres para todos los puestos analizados. En el mundo científico, no hay ningún Organismo Público de Investigación dirigido por una mujer y solo un 18% de los Centros de Investigación Individuales tiene al frente a una mujer. Mientras que no haya un 50% de mujeres en los puestos de toma de decisiones no se conseguirá avanzar en la igualdad. Sesgos inconscientes que evalúan peor a la mujeres y les ofrecen salarios más bajos y menos apoyo, horarios excluyentes para las personas que tratan de conciliar y que afectan fundamentalmente a las mujeres, permisos paternales y maternales que no son igualitarios con una mayor carga en la crianza y cuidado para las mujeres, falta de autoconfianza de las mujeres, y según hemos sabido recientemente, también de las niñas a la temprana edad de 6/7 años. Todo esto frena la igualdad real. Hay que reconocer que esto es un problema para así poder trabajar para cambiarlo, con comités conscientes de los sesgos, con un sistema educativo consciente de los sesgos, con leyes que fomenten la paridad y la corresponsablidad en el cuidado de los hijos, y con cambios estructurales que faciliten horarios no excluyentes para las personas que quieren conciliar.

P: La noticia de que sería la pregonera tuvo una gran acogida entre los vecinos. ¿Le ha llegado ese reconocimiento y apoyo?

R: No lo sabía, ¡me alegro mucho!

P:¿Qué recuerdos guarda de su infancia en San Vicente?

R: Soy de Verdegás, una partida rural de Alicante que está muy cerca de San Vicente. Fue en San Vicente donde estudié parte de la enseñanza primaria y secundaria. Pero realmente pasé mi juventud en Verdegás. Guardo recuerdos muy buenos de todos mis amigos de San Vicente cuando iba al Instituto. He tenido ocasión de reencontrarme con muchos de ellos recientemente.

P: ¿Cuál es su relación actual con San Vicente?

R: Tengo el gran honor de que uno de sus Institutos de Enseñanza Secundaria lleve mi nombre. Esto ha hecho que mantenga una relación más fluida con este Instituto, pero también con el Instituto San Vicente del Raspeig donde estudié y con los que también he tenido ocasión de colaborar, incluso de poder enseñar a los alumnos el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid.

P: ¿Cómo vivió que un Instituto adoptara su nombre?

R: Esto impresiona mucho y es algo que me llena de orgullo. Sigo en las redes sociales las actividades del Instituto y lo siento como algo un poco mío también.