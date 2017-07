Entrevistas a las Belleas del Foc 2017

BELLEAS DEL FOC 2017

Bellea del Foc Adulta 2017

Sonia Granja (Hoguera “Carrer Major”)

Desde el Periódico “El Raspeig” aprovechamos para felicitar a Sonia por sus recién estrenados 24 años (los cumplió el pasado 15 de julio coincidiendo con el desfile del Ninot). Será una edad que recuerde toda la vida, al igual que este año 2017, en el que su nombre resonó en todo San Vicente para elegirla como la representante del fuego en este 70 aniversario de las fiestas. Impresionó al jurado por su carisma, templanza y por sus ideas claras. En esta entrevista podremos conocerla un poquito más a fondo…

PREGUNTA: Sólo quedaba un nombre por pronunciar, y fue el tuyo. ¿Qué sentiste?

RESPUESTA: No recuerdo mucho de ese momento. De hecho veo los vídeos y pasaron cosas que tengo la sensación de no haber vivido. La belleza del foc del 2016, Rosana, nos aconsejó que no nos tapáramos la cara si nos nombraban, pero creo que lo hicimos casi todas. Fue muy emocionante sentir como venían a felicitarme las compañeras.

P: Festera de largo recorrido…

R: Llevo 18 años en la fiesta y he ostentado casi todos los cargos. Fui dama de honor y belleza infantil, además de dama de honor de la belleza del foc infantil (2002). Empecé en Hernán Cortés, luego estuve en L´Entrà al Poble y llevo 9 años en Carrer Major.

P: ¿Te viene de familia?

R: Ellos empezaron en la comisión cuando yo me metí. Eso sí, mi prima ha sido dama del foc infantil y en mi año de belleza mis dos primas fueron las damas.

P: ¿Consciente del año que te aguarda?

R: Ya llevamos varias semanas completas, con actos prácticamente de lunes a domingo. Pero con ilusión y organización se lleva bien.

P: Lo compartirás con Sara y Laura. ¿Qué les pides a tus damas?

R: Nada especial, ellas saben lo que supone este año para todas, las seis. Tenemos muchísimas ganas de vivirlo. No es un año de una sino de todas.

P: ¿Cuál es el momento que esperas con mayor ilusión?

R: Disfruté muchísimo la proclamación. Siempre me ha hecho especial ilusión la planta, porque solía coincidir con mi cumpleaños. De hecho siempre me recuerdan el año que mi madre se puso de parto cundo iba a bajar al racó.

P: ¿Qué deseo le pides a estas hogueras?

R: Que conozcamos mucha gente y poder descubrir otras fiestas. Deseo que disfrutemos y la gente disfrute con nosotras.

Perfil personal

Estudió en el Colegio Azorín. De allí pasó al IES Gaia, aunque terminó el Bachillerato en el IES María Blasco. Se graduó en la UA (Educación Infantil) y acaba de terminar un master en educación especial. En continua formación, le gustaría dedicarse al mundo de la discapacidad. Combina sus estudios con un trabajo de monitora ocupacional y el resto del tiempo lo dedica a sus restantes aficiones; coleccionar álbumes ilustrados que puedan servirle cuando sea maestra, acampar o salir a la montaña, pasar tiempo con las amigas y escuchar música.

Belleza del Foc Infantil 2017

Carmen Sánchez (Hoguera “L´Entrà al Poble)

A pesar de su juventud, muestra una madurez y claridad de ideas que le han llevado a convertirse en la Belleza del foc infantil. Festera de toda la vida, responsable y entusiasta, afronta un año que se le quedará grabado en la retina para toda la vida. Os presentamos a Carmen Sánchez…

PREGUNTA: Cuéntanos tu trayectoria en la fiesta…

RESPUESTA: Llevo metida diez años, prácticamente desde que nací. En 2013 fui Dama de Honor, al año siguiente Belleza Infantil y ahora Belleza del Foc. Desde que empecé he estado en L´ Entrà al Poble. También pertenezco a los Cristianos Cruzados de Altozano.

P: ¿Cómo lleva la familia tu pasión por la fiesta?

R: Todos son muy festeros. De hecho mi hermana fue dama del foc infantil en 2010.

P: ¿Esperabas poder seguir sus pasos? O ir todavía más lejos, como ha sido el caso…

R: No lo esperaba. Las convivencias previas a la elección fueron una experiencia que queda guardada en un cachito de mi corazón. He vivido momentos inolvidables. De hecho oír mi nombre fue muy emocionante, pero también hubo un punto de pena al pensar que ya no estaría con mis candidatas.

P: Pero tienes a Carla y Nekane. ¿Qué les pides?

R: Poder crear un grupo formidable y vivir juntas un año que sea inolvidable y nos permita pasarlo genial.

P: ¿Que momento esperas que llegue con más ilusión?

R: La cremá, para mi es especial porque arden las Hogueras para luego volverse a recomponer de cara al año siguiente.

Perfil personal

Tiene 11 años y acaba de terminar 5º de Primaria en el Colegio Santa Faz. De mayor le gustaría pasarse el día entre hospitales, ni más ni menos que como cirujana. Esa ambición coincide con su carácter; valiente y dispuesto en todo momento. Una sonrisa cautivadora le acompaña en cada acto, convirtiéndola en el orgullo de su hoguera y este año también en el orgullo de todo el pueblo.