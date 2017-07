Entrevista a Asun París (Concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de San Vicente)

Su labor al frente del área de fiestas reporta un ajetreo constante, que tras dos años en el cargo ha conseguido interiorizar como algo habitual. Hace balance del tiempo transcurrido y avisa de lo que nos espera en los próximos días…

PREGUNTA: Ya lleva más de dos años en el cargo. ¿Se nota la experiencia adquirida cuando llegan los momentos importantes como las Hogueras?

RESPUESTA: Sí, muchísimo. Recuerdo que lo primero que me encontré nada más ser nombrada Concejal de Fiestas fue la organización de las fiestas de Hogueras y Barracas, en ese momento el conocimiento de esta fiesta me ayudó a que no fuera muy complicado, pero sí es cierto que después de ser estas las terceras, las cosas son mucho más fáciles, además las personas que trabajan día a día conmigo en la concejalía tienen tal experiencia e implicación que hacen que mi labor sea mucho más sencilla.

P:¿Siente emociones diferentes?

R: La verdad es que sí, cada año es diferente del anterior, este año siendo la celebración del setenta aniversario, se ha invitado, el viernes 21, a participar en el desfile oficial a todas las que han ostentado el cargo de Damas y Belleas del Foc y creo que va a ser muy especial verlas a todas luciéndose en ese desfile.

P: ¿Cuál es el balance que hace de este tiempo al frente de la concejalía?

R: Un balance muy positivo, he aprendido muchísimo de nuestro municipio y de nuestras fiestas, he conocido gente maravillosa, que trabajan de manera incansable por las fiestas y los festeros, y satisfecha por los cambios que hemos realizado, como por ejemplo el de sacar a concurso las hogueras oficiales, o la iniciativa de hacer una fiesta posterior al pregón. Los cambios siempre deben ser para sumar y más en fiestas.

P: ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil?

R: Lo más bonito sin duda ha sido descubrir las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, fiestas que había vivido hasta hace dos años como cualquier vecino que no esté involucrado en ellas. Fue un total descubrimiento, cada acto me fue sorprendiendo más y a día de hoy puedo decir que estoy “enamorada de todas las fiestas de mi pueblo”. Como difícil no podría destacar nada. Cuando estás rodeada de personas con la calidad de los funcionarios que trabajan en el área de fiestas en coordinación con otros muchos departamentos, nada es difícil y nada puede salir mal.

P: Las Hogueras de San Vicente llegan poco después de las de Alicante. ¿Esto les perjudica o les beneficia?

R: A priori podría parecer que les perjudica pero no creo que sea así. Nos visita muchísima gente de las localidades vecinas, amantes de la fiesta de hogueras, nuestras calles están repletas de gente, sobre todo por las noches, visitando los monumentos, los racós y las barracas y nuestras tradicionales calles engalanadas.

P: ¿Qué cambios notarán los festeros de cara a las Hogueras de este año?

R: El cambio más notable es la orquesta, de la que podremos disfrutar el día del Pregón, en el solar de la Inmaculada, empezando de esta manera disfrutando, como todas y todos los festeros merecen.

P: ¿Cuál es su opinión sobre el pregonero de este año?

R: Javier Bódalo es un gran actor, pero lo que yo destacaría de él es lo cercano y campechano que es. Tuve el privilegio de conocerlo el día de la presentación del corto de David Valero “Scratch” en el que es el protagonista, y ya me llamó la atención el cariño de todos sus compañeros.

P: En Alicante ha habido mucha polémica a la hora de votar los monumentos. ¿Puede aclarar en San Vicente que proceso se sigue en las valoraciones del jurado y que aspectos se tienen en cuenta?

R: El sistema es distinto, también es cierto que aquí tan solo hay 10 monumentos infantiles y 10 adultos. Es el propio jurado el que antes de comenzar marca la manera de valorar, pero lo que sí están marcados son los criterios que figuran en las bases de la convocatoria que indican lo que se debe valorar: La denominada “estética alicantina”; Se considerará como aspecto negativo la presencia de ninots o figuras no originales; la capacidad de innovación; juegos de equilibrio; la calidad de la pintura; la proporcionalidad; el contenido crítico del monumento; el correcto uso del bilingüismo.

P: Las 6 representantes del fuego de este año pertenecen a hogueras distintas. ¿Le gusta que exista esta variedad?

R: Sí, por supuesto, eso es motivo de ilusión y orgullo para las comisiones y cuanta más gente ilusionada haya, mejor.

P: 70 años ya de Hogueras…¿Llegará a ser una fiesta centenaria?

R: Por supuesto, la llama de Les Fogueres está muy viva, es una fiesta con muchísima tradición, forma parte de nuestra cultura y es un activo para nuestra economía, por tanto desde el ayuntamiento siempre estaremos apoyando para que cada año nuestras fiestas vayan a más.

P: ¿Cómo le gustaría que recuerden esta fiesta los que vengan a visitarla de otros municipios?

R: Como una fiesta cercana a todos y cada uno de los que quieran participar en ella, pero sobre todo cercana y respetuosa con los que no les gustan tanto. La fiesta es para vivirla y compartirla, e invito a todos aquellos que no han salido nunca a conocerla, que lo hagan, porque las fiestas son para todos.

P: Pida un deseo que espera que se cumpla durante los próximos días…

R: Que sean unas fiestas inolvidables principalmente para las Belleas del Foc y sus Damas de Honor, para las bellezas y damas de las distintas comisiones, para los foguerers y barraquers y para todos los vecinos, vecinas y visitantes.