“Es un orgullo y un honor ser la pregonera en las fiestas de mi pueblo”

San Vicente ha cantado junto a ella en su paso por Factor X y ahora la propia Gema quiere devolver todo ese apoyo de su pueblo “cantando” un pregón que se intuye muy especial. No podía haber mejor embajadora este año para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del fuego.

PREGUNTA: No te han dado ni un respiro después de tu paso por el programa. ¿Cómo recibiste la noticia de ser la pregonera de este año?

RESPUESTA: Me encantó la idea, es un orgullo y honor. Fue una sorpresa y a la vez es una gran presión, pero estoy muy contenta.

P: Después de haber cantado delante de un jurado tan exigente y con millones de personas al otro lado de la pantalla, esto será pan comido…

R: Para nada, me pondré mucho más nerviosa por estar delante de mi pueblo y de mi gente.

P: ¿Puedes anticiparnos algo de por donde irán los tiros durante el pregón?

R: Estoy terminándolo de preparar y dándole unas últimas pinceladas, pero me gustaría cantar algo porque en San Vicente me conocen por ello.

P: ¿Cual es tu conexión con la fiesta de Hogueras?

R: He disfrutado esta fiesta en la Barraca “el Mambo”, donde estaba mi mejor amiga.

P: Vamos a retroceder hasta esa Gema que quería ser cantante hace unos años. ¿Cómo empezó todo?

R: Desde pequeñita me gustaba la música. A los 13 años empecé a escribir letras y supe que quería dedicarme a ello.

P: ¿En qué artistas te fijabas por aquel entonces?

R: Whitney Houston, Tina Turner, Beyoncé…

P: No te fue mal en los primeros certámenes en los que concursaste…

R: En San Vicente había un concurso de jóvenes artistas y el primer año quedé segunda. Al año siguiente lo gané con la canción “Listen”, de Beyoncé.

P: ¿Cómo te labras un camino desde ese momento en un mundo tan difícil?

R: Tenía claro que para mí la música era una forma de vida. Colaboré con diferentes artistas de Hip-Hop y compuse mis propias canciones. Poco a poco fui aumentando mis seguidores en las redes sociales.

P: Hasta que entras en Factor X. ¿Confiabas en pasar los castings?

R: El primero fue el 2 de diciembre en Barcelona y pensé que me quedaba allí, porque anteriormente me había presentado a otros “talents shows” pero no me habían cogido. Sin embargo fui avanzando en los 4 castings y llegué a los directos.

P: ¿Has notado el apoyo desde que entraste al programa?

R: Totalmente. Mi pueblo se ha volcado y lo he notado muchísimo. También en las redes sociales he subido mucho los seguidores.

P: ¿Cual es el momento más feliz que viviste dentro del programa?

R: En el tercer directo, cuando pasé sin tener que retarme, fue una sorpresa increíble.

P: ¿Y el más duro?

R: La primera semana, cuando me enfrenté a un súper amigo y él se tuvo que ir. Me quedé hecha polvo.

P: ¿Como es la televisión por dentro? ¿Es como esperabas?

R: No, me sorprendió para bien la gente que trabaja dentro, aunque por otra parte me decepcionó un poco estar sometida a tantas reglas y que todo estuviera un poco guionizado. No me permitió ser yo misma del todo.