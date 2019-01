Un genio de la programación elegido por Google

“Alberto es una persona curiosa, autónoma, con habilidades. Cumplía el perfil ideal para presentarse a este concurso”, relata Herminia Pastor, la artífice de que este joven alumno (13 años) participara en el Google cod-in, un concurso a nivel mundial de programación informática de código abierto.

× 1 de 2 Ampliar Alberto Navalón, un genio de la programación. × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Ya en primaria le llamaba la atención la programación y esta vocación no se redujo con su paso a secundaria. “Empecé con programas súper sencillos, juegos fáciles como el tres en raya”, explica, hasta que Herminia le propuso ser uno de los más de 3500 inscritos en este concurso de Google. “Yo sólo me propuse vivir la experiencia y optar a un diploma, no me esperaba ganar”, confiesa.

Inocentada

Precisamente el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, Alberto recibió el correo electrónico más importante de su vida. “Me informaban de que había ganado, pero al principio creía que era una inocentada. Luego vi que lo enviaba Google y empecé a gritar como un loco, mi madre pensaba que me había pasado algo”, recuerda, todavía con algo de emoción en el semblante.

El proyecto que le ha permitido ganar este concurso consiste en la actualización de un diccionario online para idiomas minoritarios

El proyecto que le ha permitido ganar este concurso consiste en la actualización de un diccionario online para idiomas minoritarios. “Básicamente se trata de mejorar algunas traducciones, hacerlas más intuitivas y reales y no tan al pie de la letra”, explica, después de haber pasado muchas tardes perfeccionando este traductor y poniendo en práctica en una situación real sus conocimientos sobre programación.

Visita a la sede central de Google

El premio por ganar este concurso no puede ser mejor, ni más ni menos que un viaje a las oficinas de Google en San Francisco junto a los otros 53 ganadores. La experiencia, única en la vida, será a final de curso, pero Alberto no es capaz de imaginarse como será aquello. Por el momento, sigue con los pies en el suelo y piensa seguir apostando por esta habilidad que le ha convertido en el alumno de moda en San Vicente. “Mi idea es seguir colaborando con Apertium (el traductor de la UA que ha mejorado para el concurso)”, indica, antes de agradecer todo su apoyo a Herminia Pastor, clave en este logro: “sin ella no hubiera sido posible”, concluye.

El premio por ganar este concurso es un viaje a las oficinas de Google en San Francisco

Perfil personal

Alberto junto a Herminia, su profesora de Informática.

Alberto tiene 13 años y cursa este año 2º de ESO en el IES María Blasco. Antes pasó por el colegio Azorín, siempre destacando por sus buenas notas y su buen dominio del inglés. La Informática y las matemáticas son sus asignaturas favoritas, aunque le gustaría enfocar su futuro hacia la ciencia y las nuevas tecnologías.

En su tiempo libre, tiene un perfil verdaderamente polifacético. Da clases de tenis, juega al ajedrez en el club de la localidad y toca el piano en la Orquesta sinfónica, además de ser un gran aficionado a los cubos de Rubik. “Ahora los hago en unos 25 segundos”, asegura. En cuanto a lectura se refiere, nos recomienda “El Fuego invisible”, de Javier Sierra.

Se trata de un estudiante alegre pero algo tímido, al que se le adivina una gran tenacidad. Concienzudo y capaz, tal y como corrobora Herminia Pastor, realmente orgullosa de su pupilo: “Llevo 18 años dando clase y como a Alberto me he encontrado poquitos”, confiesa.