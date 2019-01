San Vicente cuenta con el mejor profesor de secundaria de España

Suena fuerte, pero así lo han querido sus alumnos (y sus padres). Pedro Martínez, profesor del IES María Blasco, ha sido elegido como mejor docente de secundaria de España (Premios Educa Abanca), gracias a un método revolucionario que tiene como objetivo que las matemáticas dejen de ser un “hueso” y se conviertan en una asignatura más amable y aplicable a la vida real.

El proyecto, llevado a cabo junto a su compañera Mª Carmen Asensi, consiste en “emocionar con las matemáticas”. Pedro trabaja con juegos y actividades manipulativas con finalidad didáctica, hace uso de dinámicas cooperativas para que el alumnado sea la parte activa del aprendizaje, utiliza cómics que él mismo pinta, relaciona las matemáticas con otras áreas y emplea las nuevas tecnologías. De hecho, no aboga por los deberes en casa y valora ante todo el esfuerzo y el trabajo realizado en las clases. “Al principio los alumnos no me creen, pero con el tiempo se dan cuenta de que va en serio, ¿verdad?”, indica mientras se dirige a un pequeño grupo de estudiantes, que asienten con la cabeza.

¿Qué son las matemáticas?

“¿Qué son para vosotros las matemáticas?”, pregunta Pedro a sus alumnos cada inicio de curso. La mayoría contesta que “hacer cuentas”, pero Pedro intenta que esta respuesta trascienda mucho más allá, “permitiendo que los estudiantes aprendan a hilar ideas y argumentos lógicos”.

Por ejemplo, ha cuajado a la perfección la actividad “Padrinos de las matemáticas”, por la que alumnos del Mª Blasco visitan periódicamente varios colegios del municipio, para ayudar a los escolares con la asignatura durante una hora. “De esta forma se refuerzan emocionalmente”, explica Pedro. En otra iniciativa novedosa, los alumnos invitan a un profesor que tuvieran en infantil o primaria y realizan un debate. “No quieren quedar mal con alguien a quien ellos han invitado y por ello se esfuerzan, estando activos durante toda la clase”, aclara el profesor de moda en San Vicente.

El próximo reto en el camino, además de seguir perfeccionando este proyecto entre los alumnos de primaria, es encontrar la fórmula de poderlo aplicar en Bachillerato, donde todo se enfoca mucho más a preparar la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

Perfil personal

Pedro Martínez tiene 36 años y nació en Ibi. Pronto le atrajeron tanto las matemáticas como la docencia, y acabó orientando su futuro en este sentido tras realizar la carrera y el doctorado. Realizó la tesis y pasó por colegios privados (Calasancio, Agustinos), academias y centros públicos (IES Gaia de San Vicente). En esta última etapa se encontraba en Crevillente, donde puso en práctica este proyecto que ahora pretende traer a San Vicente. “En el IES Mª Blasco me han dado todas las facilidades y estoy muy agradecido, porque sé que los cambios siempre traen dificultades”, indica Pedro.

“Por momentos te llegas a cuestionar a ti mismo, pero este premio me permite coger confianza para seguir por el mismo camino”

También es doctor en Matemáticas y Aplicaciones Científico-Técnicas de la Universidad de Alicante, lo que le permite desarrollar la parte de investigación, una parcela que también le atrae. Sobre el premio, asegura que “no sabía ni que estaba nominado y no esperaba ganarlo”, mostrándose algo abrumado por toda la atención mediática que ha derivado. “Por momentos te llegas a cuestionar a ti mismo, pero este premio me permite coger confianza para seguir por el mismo camino”, concluye.