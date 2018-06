No te pierdas el relato de una alumna del IES Haygón

Esta alumna del IES Haygón repite como finalista en el concurso provincial de relatos breves. No dejes de leer el suyo, vale la pena.

A veces

A veces pienso que soy princesa de mil reinos, que soy perfecta y nada menos. A veces pienso que sé volar, que sé escribir, que sé escuchar. A veces pienso que todos me miran, que todos me adoran, que todos me copian. A veces creo que no hay nadie mejor que yo, nadie más listo y nadie más bello. El ego es la valoración excesiva de uno mismo. El ego es exceso de autoestima. No es inmoral tener tanto ego, ¿verdad?

A veces creo que nadie me quiere y que nadie quiere estar conmigo. A veces creo que soy una extraña. A veces, solo a veces, desearía no existir. A veces espero sentada todo el día a que alguien se siente a mi lado, pero mis pensamientos me empequeñecen tanto que nadie me ve. La infravaloración es la valoración de una persona o cosa en menos de lo que realmente merece o vale. No es nocivo tener tan poco ego, ¿verdad?

Pero a veces pienso que no todo es negativo. A veces me abrazan. A veces me hablan. A veces me río. A veces me crezco y encuentro un motivo que me recuerda quién soy; que me pone los pies en la tierra, o en el cielo, dependiendo lo que necesito en cada momento. A veces miro a mi alrededor y veo esperanza, veo superación, veo ganas... A veces, la mayoría de las veces, todas las veces... recuerdo que estoy agradecida.

Esto me lleva a la conclusión de que podemos encontrar un punto medio. Me lleva a la conclusión de que podemos encontrar un equilibrio. La mejor opción es, sin duda, dar gracias a la vida por hacerte existir, y aprovechar lo que te resta para ser feliz. Puede que eso sea lo conveniente, a veces...