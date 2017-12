No te pierdas el microrrelato ganador escrito por Marina Ferrer

Marina Ferrer Soliveres, estudiante de 2º de ESO en el IES María Blasco ha sido una de las ganadoras del III Concurso de Microrrelatos convocado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.

En un gesto que agradecemos, desde el centro nos han hecho llegar su microrrelato ganador, para que lo compartamos con todos nuestros lectores.

SENSE PAU

Comença de nou el soroll, una altra vegada. Ara vindran els crits, a continuació més i més crits i la baralla de sempre. Ja m’agradaria que viviren lluny, ben lluny d’ací. Fins i tot, acabes per acostumar-te i estranyes la pau, el silenci. Les parets són com el paper de fumar, es sent tot i és inevitable imaginar-te què deu passar just a l’habitació de la vora. S’ha convertit en part de la meua vida i hi ha moments en els quals costa concentrar-me quan pretenc estudiar i acabe posant la tele per no escoltar-los. Fins quan?

M’he decidit i de hui no passa. No puc seguir sent còmplice i no actuar. No vull pensar com em sentiria si apareguera el nom de la meua veïna en qualsevol mitjà de comunicació com a una nova víctima de la violència de gènere. Quin patir! Agafe el telèfon i marque.