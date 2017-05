Las alumnas del CEIP Azorín, Enya y María recibieron esta semana (en el ADDA de Alicante) sus diplomas a la excelencia académica por su buen hacer el curso pasado.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Una de las maestras de estas dos alumnas, Gema Rico Pérez, que estuvo presente en el acto, ha querido dirigirles unas palabras a las brillantes estudiantes y a sus familias, bajo el título “niños que saludan cuando te ven”.

“Sólo hace un año que os marchasteis del colegio y parece que hayáis crecido diez. Quizás sea yo la que se hace mayor.

No sé qué pasará por vuestras cabecitas cuando os entregan un premio por vuestras notas; si lo esperabais porque sois muy buenas (me consta), si os extraña recibirlo (y la lección de humildad la tenéis más que aprendida), si os da un poco igual (los jóvenes no sabéis dar "aún" importancia a todas las cosas). Para el cole sois "las elegidas", sois respetadas y valoradas, y todos os damos la enhorabuena.

"Sois ejemplo de lo que debemos conseguir profesores y alumnos, y todos somos igual de protagonistas en ello"

Os diré lo que significa para una maestra, aunque hasta dentro de unos años no logréis comprenderlo: Para mí no sois las únicas que pueden alcanzar ese premio, pero os valoro especialmente por ello; me hubiese gustado que vuestros compañeros hubiesen acudido para compartir vuestra alegría, para creer que algún día ellos podrían haber sido los premiados, pero hoy en día es complicado comprender que la mejor forma de sentir alegría es compartiéndola con los demás; para mí sois dos nombres más, no menos importantes que el resto, pero sí insuficientes para los maestros. Hoy en día no podría decir que quisiera que todos los alumnos fueran como vosotras, porque mentiría. Yo os aprecio a vosotras como únicas, pero todo alumno es diferente y también único. Mi mensaje es que sois ejemplo de lo que debemos conseguir profesores y alumnos, y todos somos igual de protagonistas en ello.

Que os queremos lo sabéis. A veces no hacen falta las palabras....Me basta saber que sois de las únicas que cuando nos encontramos por las calles del colegio os falta tiempo para llamarme y decirme "hola". Esa es mi mayor satisfacción. El resto es todo mérito vuestro.