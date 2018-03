María Blasco conmemoró el Día Internacional de la mujer en el IES San Vicent

El passat divendres 9 de març l'IES "Sant Vicent" va culminar les activitats programades durant tota la setmana per commemorar el 8 de març, Dia internacional de la dona treballadora, amb la visita de la directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), Maria Blasco, com a exemple de dona treballadora i que aporta visibilitat al poder que les dones tenen en el camp de la investigació científica.

L'alumnat del Batxillerat de Ciències del centre va assistir entusiasmat a la xarrada que va oferir en la qual va recordar com en aquest mateix institut, quan ella estudiava COU ,va néixer la seua vocació com a investigadora en el camp en el qual en l'actualitat és referent mundial. A més, els va oferir una interessant reflexió sobre el paper de la dona en la societat i la seua evolució al llarg de la història, per acabar amb un fructífer col·loqui.

A continuació, es va procedir a "batejar" el Laboratori de Biologia i Geologia del centre amb el nom d'aquesta insigne científica.