Los colegios de San Vicente se vuelcan por la Paz y la No Violencia

Como suele ser habitual en estas fechas, los colegios de San Vicente se unen a la conmemoración del Día de La Paz y la No Violencia, a través de actividades o creaciones manuales con las que intentan comprometerse con el objetivo de conseguir un mundo pacífico y libre de guerras.

Colegio Santa Faz

En el colegio Santa Faz hicieron un Mannequin Challengue con todos los alumnos desde infantil hasta ciclos formativos. Además, formaron el símbolo de La Paz, dejando ver una auténtica postal.

× 1 de 2 Ampliar Alumnos del colegio Santa Faz comprometidos por la Paz en el mundo × 2 de 2 Ampliar Prev Next

CEIP Raspeig

En el CEIP Raspeig compartieron un almuerzo entre todos los cursos de Primaria, en el que cada uno trajo sus alimentos. También leyeron poemas y cada uno expuso sus mejores deseos relacionados con la Paz y la No Violencia. El broche final fue una canción bailada por todos los escolares del centro.

× Ampliar Escolares del CEIP Raspeig compartieron sus mejores deseos para este día tan especial

CEIP Reyes Católicos

Por su parte, los alumnos del CEIP Reyes Católicos disfrutaron de una gran fiesta en el patio exterior, leyendo manifiestos por la Paz, luciendo un color blanco con globos que se soltaron al aire, emprendiendo iniciativas solidarias como un cheque-donativo o confeccionando un divertido tren de los deseos.

× 1 de 13 Ampliar Un tren muy especial en el CEIP Reyes Católicos. × 2 de 13 Ampliar × 3 de 13 Ampliar × 4 de 13 Ampliar × 5 de 13 Ampliar × 6 de 13 Ampliar × 7 de 13 Ampliar × 8 de 13 Ampliar × 9 de 13 Ampliar × 10 de 13 Ampliar × 11 de 13 Ampliar × 12 de 13 Ampliar × 13 de 13 Ampliar Prev Next

C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez

También celebraron este día los alumnos del C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez, organizando una serie de actividades de convivencia en el Centro. Todo el alumnado salió al patio donde presentaron los murales realizados y escenificaron un abrazo colectivo entre todos antes de interpretar la canción "Siempre estaré ahí”.

× Ampliar Abrazo colectivo por la paz en el CEIP Juan Ramón Jiménez.

Colegio Miguel Hernández

En el colegio Miguel Hernández también aprovecharon el 30 de Enero para celebrar el Día de La Paz, bajando a la pista de fútbol y mostrando numerosos carteles con los distintos valores; amor, alegría, familia, respeto, solidaridad, compromiso, tolerancia…

× 1 de 13 Ampliar Los mejores valores primaron en el CEIP Miguel Hernández × 2 de 13 Ampliar × 3 de 13 Ampliar × 4 de 13 Ampliar × 5 de 13 Ampliar × 6 de 13 Ampliar × 7 de 13 Ampliar × 8 de 13 Ampliar × 9 de 13 Ampliar × 10 de 13 Ampliar × 11 de 13 Ampliar × 12 de 13 Ampliar × 13 de 13 Ampliar Prev Next

CEIP Bec de L´Águila

La Comunidad educativa del CEIP Bec de L´Águila celebró el día Internacional de la Paz a través del Proyecto de Unicef “Los colores de la Paz: Pasaporte de humanidad”. Trabajaron la problemática de la infancia en países en guerra y la difícil situación de los refugiados, con el objetivo de que el alumnado empatizase y se sensibilizara con la idea de que todos tenemos derecho al cobijo, al asilo, y a ser acogidos cuando estamos en peligro.

× 1 de 11 Ampliar Proyecto de Unicef “Los colores de la Paz: Pasaporte de humanidad” en el CEIP Bec de L´Águila × 2 de 11 Ampliar × 3 de 11 Ampliar × 4 de 11 Ampliar × 5 de 11 Ampliar × 6 de 11 Ampliar × 7 de 11 Ampliar × 8 de 11 Ampliar × 9 de 11 Ampliar × 10 de 11 Ampliar × 11 de 11 Ampliar Prev Next

Colegio Jaime I

En el colegio Jaime I no quisieron ser menos, y las palomas de la Paz fueron las grandes protagonistas de los distintos actos programados en el que los alumnos lucieron patines en el campo de fútbol. Los más pequeños también disfrutaron con una celebración conjunta y muy simbólica.

× 1 de 7 Ampliar El patio del Colegio Jaime I se llenó de alumnos concienciados por la Paz × 2 de 7 Ampliar × 3 de 7 Ampliar × 4 de 7 Ampliar × 5 de 7 Ampliar × 6 de 7 Ampliar × 7 de 7 Ampliar Prev Next

CEIP Victoria Kent

Los murales del CEIP Victoria Kent se llenaron de creativos dibujos realizados por los propios escolares, que colorearon palomas y formaron en grande la palabra PAZ.

× 1 de 4 Ampliar Murales y creativos dibujos en el CEIP Victoria Kent × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Colegio Azorín

En el aula de 4º del colegio Azorín usaron, desde el área de Plástica, la plantilla de las latas de coca cola para representar uno de los símbolos de la paz y trabajaron el tema del bullying en las aulas con la canción de el Langui "Se buscan valientes”.

× Ampliar La lucha contra el Bullying estuvo presente en el Colegio Azorín

Colegio La Almazara

En el Colegio La Almazara hicieron una marcha por la paz en las calles próximas al centro. Posteriormente, en la pista del cole, varios alumnos de Infantil y Primaria leyeron manifiestos por la Paz.

× 1 de 3 Ampliar Marcha y manifiestos por la paz en La Almazara. × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

CEIP Santa Isabel

Por último, en el CEIP Santa Isabel realizaron la receta de la Paz con ingredientes tales como amor, respeto, tolerancia o amistad. Luego leyeron manifiestos y pensamientos positivos y acabaron con una danza de la canción “Love is the Only Way”, de Macaco.