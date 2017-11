L’IES Sant Vicent es prepara per celebrar el dia contra la violència de gènere

L’AMPA, l’Associació d’estudiants i tota la comunitat educativa de l’IES Sant Vicent ha organitzat una sèrie d’activitats prèvies per celebrar el dia contra la violència de gènere.

Una d’elles va ser la col·locació d’una gran pancarta a l’entrada del centre i una altra, en la qual han participat els alumnes, ha sigut la convocatòria del I Concurs de logos i lemes en contra de la violència de gènere.

Amb un total de 121 treballs presentats de caràcter anònim, molts d’ells amb gran originalitat i qualitat. Després de la votació feta pel personal docent i no docent, s’han atorgat tres premis i dos accèssits. Els premis, donats per l’AMPA, consten de tres xecs, valorats un en 120 euros i dos més en 60 euros per gastar en comerços de Sant Vicent, i els dos accèssits tindran també el seu logo en forma de quadre.