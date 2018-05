L´ IES Gaia centre acollidor de la XVI Trobada de escoles valencianes

El passat divendres dia 27 d'abril es va celebrar al parc Lo Torrent de Sant Vicent del Raspeig la XVI Trobada d'escoles valencianes, que va tenir com a centre acollidor l'IES Gaia de Sant Vicent i amb l'organització d'Escola Valenciana. Tallers d’henna, manualitats, nanos, taller de boixets, jocs de fusta, pilota valenciana, circ i moltes més propostes des dels centres de Secundària de l’Alacantí, van fer gaudir a prop de 3000 joves. Les paraules d'apertura van estar a càrrec dels alumnes Pilar Aranda, Teresa Ivorra i Sergio Sánchez.

Però, sobretot, va ser un matí musical. Des de l’actuació de la colla de flabiols del propi IES Gaia, on s’ha introduït aquest instrument valencià en tots els cursos, el karaoke, amb cançons de grups valencians que van portar des d’Agost, la cercavil·la, duta a terme pels membres de la colla El Tossal de Sant Vicent o el concert final de Gin Lemon’s en La Gira 2018, van posar la banda sonora a un matí festiu i reivindicatiu.

I ho va ser perquè també hi va haver tallers de sensibilització per a combatre el masclisme i evitar la violència de gènere però, sobretot, perquè des d’Escola Valenciana volen fer palesa la idea de la necessitat de què els alumnes puguen continuar en valencià els seus estudis i que no es limite aquesta opció a l’etapa de Primària. En aquesta festa pel valencià estaven convocats els centres d’Alacant, el Campello, Sant Joan d’Alacant, Xixona, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig i Agost.