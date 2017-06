Gran Gala de Música en el colegio San Raimundo de Peñafort

× 1 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 2 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 3 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 4 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 5 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 6 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 7 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 8 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 9 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 10 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 11 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 12 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 13 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 14 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 15 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 16 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 17 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 18 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 19 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 20 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 21 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 22 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 23 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 24 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 25 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort × 26 de 26 Ampliar Gala de la música, San Raimundo de Peñafort Prev Next

Como en años anteriores, y como uno de los actos de fin de curso, el colegio San Raimundo de Peñafort celebró su Gala de la Música en la que la Orquesta San Raimundo de Peñafort, formada por los estudiantes de este colegio y el grupo de baile extraescolar, ofrecieron una lúdica y brillante actuación que los familiares, amigos, personal del centro educativo y resto de alumnado disfrutaron acompañando con sus aplausos cada una de las actuaciones que realizaron los jóvenes artistas.

El Grupod de Baile Extraescolar interpretó Polka de J. Brahms y Danza Española "Tanguillos de Cádiz". El Grupo Orquesta y Coro del colegio comenzó con "Suspiros de España (A. Alvarez)", siguió con "El discurso del rey de Alexandre Desplat", continuó con "Across the stars-Anakin&Padme Love Theme de J. Williams", finalizando la actuación con la interpretación de "Non nobis. BSO Enrique V de Patrick Doyle".