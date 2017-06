Festival fin de curso en CEI Petit

El viernes 16 hicimos nuestro festival de Tarzán en el cole. Nos lo pasamos genial y luego los invitamos a cenar a la pizzería Americana. Comimos pizza y patatas fritas, ¡Que rico estaba todo! Los peques lo pasaron genial e iban guapísimos.

Muchas gracias a todos los Papas y Mamas por confiar en nosotras, y por haber podido conocer a cada uno de vuestros peques, los echaremos mucho de menos porque tenéis unos peques maravilloso y cariñosos. Hemos aprendido muchísimo de cada uno de ellos.

Siempre tendrán las puertas abiertas del cole. Os queremos mucho chicos nunca os olvidaremos.

Si te has quedado sin tu PLAZA SUBVENCIONADA o NO HAS LLEGADO A TIEMPO VEN E INFÓRMATE DE NUESTRAS OFERTAS HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE.