Este año alumnos de San Vicente estudiarán en barracones

El curso ha empezado con tres aulas prefabricadas en el IES Gaia, donde han tenido que aplicar esta medida sin precedentes debido a los problemas de masificación que desde hace años azota San Vicente.

“El instituto está preparado para albergar 600 alumnos y superamos los 800”, señalaba a nuestro medio el director del centro, Juan Manuel Dávila, añadiendo que “esto nos ha obligado a instalar estas tres aulas, debido a la mala previsión de la administración que repercute en la convivencia y en la buena educación que queremos dar”. Se trata de una decisión de los padres y alumnos, que “prefirieron aulas prefabricadas a doble turno”, explica Dávila. Desde la dirección del centro se asegura que se trata de una medida “temporal”, lamentando que “llevamos años advirtiendo sobre este problema”.

También han ampliado unidades en el IES Haygón, pasando de 29 a 32: “Nos hemos apañado como hemos podido”, señalaba el director Juan Carlos Lemos. Más grave es el asunto en el IES María Blasco, donde las esperadas dos aulas que solucionen la falta de espacio siguen sin llegar y se acercan a los 1100 alumnos, dato aportado por el director, Domingo Castillo. “En diciembre comenzarán las obras”, confirmaba la edil responsable de Educación, Begoña Monllor, en una entrevista que le realizamos la pasada semana con motivo del inicio de curso.

Además, muchos centros han tenido que realizar obras con sus propios fondos, para paliar problemas que no podían esperar al arranque de las clases. Por ejemplo, en el CIPFP Canastell han mejorado los aseos del alumnado y han instalado un ascensor adaptado para personas con movilidad reducida. En el CEIP Miguel Hernández han cambiado el sistema de refrigerado de la cocina y han pintado los juegos escolares en el patio. Cabe recordar que en IES Haygón todavía no han comenzado las obras para adaptar la antigua casa del conserje como futura oficina para la Escuela Oficial de Idiomas, que inicia el curso el 1 de octubre. “Ello no afectará al normal funcionamiento de las clases”, aseguró Monllor al respecto.

Críticas del Partido Popular

Sobre la masificación y los barracones, el grupo municipal del Partido Popular se ha unido a EU a la hora de criticar la "falta de previsión de la Concejalía de Educación y de la Conselleria, ambas en manos de Compromís, que ha obligado a instalar barracones en el IES Gaia cuando había otras alternativas".

En este sentido, la edil popular Mª Ángeles Genovés ha recordado que el IES María Blasco solicitó hace más de dos años una ampliación de sus instalaciones para acoger a más alumnos, pero las nuevas aulas no han sido todavía acondicionadas ya que ni siquiera han sido licitadas las obras por la Conselleria".

El grupo popular ha lamentado que "los alumnos de San Vicente tengan que estudiar el próximo curso en barracones después de todas las inversiones que se hicieron durante los años de gobierno del Partido Popular, en los que se construyeron tres institutos y tres colegios, entre otras muchas inversiones en materia educativa".

Hay que recordar que dentro del plan Edificant, está prevista la construcción de un nuevo instituto.

“Esperemos que en lo que queda de legislatura vean la luz los máximos proyectos posibles, pero por lógica y por tiempo real, no todos se verán finalizados en 2019, sino que verán la luz en un futuro próximo como la creación de un nuevo instituto. Confío en que las obras de la Escuela Oficial de Idiomas estén lista para octubre y la ampliación de aulas del IES María Blasco para diciembre, junto con la nave y las aulas del CIPFP Canastell. En cuanto a los gimnasios que faltaban en los centros, confiamos que las obras estén finalizadas en 2019”, señalaba la edil de educación, Begoña Monllor.

“Cada municipio es un mundo diferente. El punto en el que estén los proyectos depende de multitud de factores como si los proyectos estaban realizados de antemano, personal, etc”, argumentaba la concejala sobre el hecho de que en otros municipios hubiesen aprobado casi la totalidad de proyectos de Edificant, a diferencia de en San Vicente.