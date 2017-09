Entrevista a Begoña Monllor Arellano - Concejala de educación

Ha sido una año intenso para la concejala de educación, que hace balance de los temas que han sido de interés durante los últimos meses y avanza las principales novedades de cara al inicio de curso.

× Ampliar Begoña Monllor Arellano Concejala de Educación Begoña Monllor Arellano Concejala de Educación

-PREGUNTA: La gran novedad el año pasado fue la instauración de la jornada continua. ¿Cuál es su balance tras el primer año de aplicación? -RESPUESTA: Muy positivo. Tanto por las conversaciones que hemos mantenido con la comunidad escolar como por las informaciones de nuestros servicios técnicos podemos concluir que el proceso ha transcurrido satisfactoriamente y con absoluta normalidad.

-P: ¿Se agilizará este año más el banco de libros? ¿Cómo está el asunto a estas alturas? -R: El Banco de Libros ya está creado y son los propios centros quienes gestionan el intercambio. Por lo que nos dicen desde los centros, el intercambio de libros está funcionando correctamente.

-P: ¿Cuáles son las principales obras de mejora que se han llevado a cabo en los centros este verano? ¿Están más preparados los colegios en caso de fuertes lluvias como las de principio de año? -R: Este verano y los meses previos se han realizado multitud de obras en los centros de enseñanza infantil y primaria del término municipal. En concreto se han realizado trabajos continuados de fontanería, carpintería y albañilería y se ha actuado en la subsanación de deficiencias eléctricas en la totalidad de los centros, derivadas de las inspecciones periódicas reglamentarias.

Las actuaciones se han realizado en los CEIP La Almazara, Bec del Águila, Azorín, L’Horta, Jaime I, Juan Ramón Giménez, Miguel Hernández, Reyes Católicos, Santa Isabel y Victoria Kent. También se han realizado actuaciones en centros para minimizar los efectos en caso de episodios de lluvias intensas. Y la intención municipal es seguir realizando mejoras durante todo el año.

-P: ¿Cuáles son los datos de matriculación que se barajan en los institutos? ¿Ha mejorado el problema de saturación de alumnos? -R: Los institutos se encuentran al 100% de su capacidad. Somos conscientes de que existe el problema y de que necesitamos ampliar unidades en los centros. Lo que nos indigna es que con el sobrecoste de 4,8 millones de euros en los dos últimos centros construidos en San Vicente por Ciegsa, se podría haber solucionado la falta de espacio en los institutos.

-P: El debate que parece no acabar es el de la educación concertada, privada y pública. Se le acusa de eliminar algunas aulas concertadas. ¿Cuál es su postura al respecto? -R: Difícilmente se me puede acusar de eliminar aulas concertadas cuando carezco de competencias para ello. Ni para crear ni para eliminar. La educación concertada no existe como tal. Existen conciertos con centros privados. Yo defiendo la educación pública y mi posición es muy clara: si hay plazas en la pública deben ofertarse en la pública y si faltan, pues se conciertan con centros privados.

-P: ¿Qué otras novedades nos esperan de cara al próximo curso? -R: La principal novedad es la ampliación de las ayudas de material a educación infantil y la reubicación de la Educación Permanente de Adultos. También vamos a continuar con los proyectos del Teatro Social y la Mediación Escolar.

-P: Otro tema espinoso durante el pasado curso, el plurilingüismo. ¿Ha beneficiado a la educación tanto revuelo con el nuevo decreto? ¿Cómo le gustaría que los sanvicenteros aprendieran idiomas? -R: A la hora de las matriculaciones no me consta que hayamos tenido ni un solo problema por el asunto del plurilingüismo. En la Concejalía no hay constancia de problemas por este asunto en San Vicente. Estamos a favor del decreto y por tanto nos gustaría que los sanvicenteros aprendieran los idiomas desde bien pequeños.

-P: ¿Cual es el balance del año pasado en lo relativo a temas como el absentismo escolar, acoso escolar o trastornos del desarrollo. ¿Se planean nuevos programas relacionados con estas problemáticas? -R: En San Vicente el absentismo escolar es bajo y cada año se va reduciendo más debido a los programas para combatirlo. El acoso escolar es un problema que se da en todas las ciudades. Hemos implantado programas de mediación escolar que están dando sus frutos y, además, los propios centros cuentan con programas propios para combatir el acoso.

-P: En los últimos plenos habló de ciertos retrasos que afectan a la matriculación de familias numerosas. ¿Cómo está el asunto? -R: Hubo un retraso en la emisión de los carnés. El tema se subsanó en tiempo y las matriculaciones ya se formalizaron con normalidad.

-P: Las buenas noticias llegaron en los IES Canastell y Haygón, que contarán con grado medio de restauración y bachillerato artístico, respectivamente. ¿Qué puede aportar esto a la educación local? -R: Enriquecernos en materias educativas siempre es abrir las posibilidades formativas y laborales de los jóvenes de nuestro municipio.

-P: ¿Qué tal han ido las escuelas de verano? ¿Maneja datos de asistencia en relación a otros cursos? -R: Al cien por cien, sobre todo en julio, ya que en agosto se reducen un poco porque muchos padres se marchan de vacaciones. Han aumentando tanto los centros que ofertan estas actividades como los niños matriculados.