El Síndic insta a Educación a incrementar el número de horas semanales de audición y lenguaje en el CEIP Azorín

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Educación para que responda en un plazo de 15 días si acepta o no la recomendación que le hizo llegar en julio para garantizar la escolarización adecuada a los alumnos con necesidades educativas especiales del CEIP Azorín de San Vicente del Raspeig.

La intervención del defensor del pueblo valenciano se inició a finales de enero de 2017, cuando la madre de una niña de 8 años, con daño cerebral y epilepsia refractaria, escolarizada en dicho centro, acudió a esta institución en busca de ayuda. La familia, que vive en Agost, se vio obligada a escolarizar a la menor en el CEIP Azorín de San Vicente del Raspeig, con los correspondientes 24 km diarios de trayecto, al no poderle ofrecer una respuesta especializada en los centros de su municipio.

No obstante, los padres se quejan de la escasa respuesta especializada que recibe no solo su hija sino todos los niños del centro con necesidades educativas especiales. Y añadían que el centro contaba con un total de 25 horas semanales de audición y lenguaje repartidas entre 40 niños que lo necesitan.

Los padres se quejan de la escasa respuesta especializada que reciben todos los niños del centro con necesidades educativas especiales

De acuerdo con los padres, el equipo directivo del colegio, el AMPA y la Inspección educativa correspondiente han llevado a cabo las gestiones administrativas oportunas solicitando a la Conselleria de Educación los recursos humanos necesarios para mejorar y aumentar el apoyo que reciben los alumnos de este CEIP en Audición y Lenguaje, pero al parecer no han conseguido el resultado esperado.

En mayo de 2017, en plena tramitación de la queja, la Conselleria comunicó a los padres las nuevas medidas adoptadas en relación con su hija de acuerdo con un “nuevo diagnóstico más ajustado”. Le aumentaban a 5 las sesiones semanales de audición y lenguaje, deseándole que estas medidas dieran respuesta a la queja que presentó ante el Síndic.

Sin embargo, a los padres les parecía que la respuesta de la Conselleria no solucionaba el problema, puesto que el apoyo de más que le estaban ofreciendo a su hija provenía de los recortes en atención a otros niños que también lo necesitaban y merecían. Así, los promotores de la queja pidieron al defensor que no cerrara la investigación puesto que no habían aumentado la dotación de recursos personales para atender a los alumnos que necesitan apoyo en audición y lenguaje.

Por todo ello, el pasado mes de julio, el Síndic de Greuges instó a la Administración educativa que agilizara al máximo todos los trámites necesarios de creación y provisión de puestos de trabajo y de evaluación de futuras necesidades con el objetivo de dotar este colegio de los profesionales necesarios de audición y lenguaje para garantizar una educación inclusiva de calidad, “proceda con celeridad a dotar el CEIP Azorín de los profesionales necesarios(…) incrementando el número de horas semanales de audición y lenguaje para el próximo curso escolar 2017/2018 …”.

Desde esta institución insisten en que el alumnado con necesidades educativas especiales tiene derecho a que la Administración educativa les facilite el acceso a los recursos, medios materiales o ayudas específicas para su participación en el proceso de aprendizaje en condiciones de igualdad respecto a los demás alumnos.